Le grand mouvement « LA RELEVE » a fait sa rentrée politique en Casamance ce Samedi dans le village de Mlomp, département de Bignona. En effet, cette localité est le village d’origine de Mouhamed Sambou, le Président de ce mouvement qui se présente comme une alternative politique, sociale et économique pour les sénégalais d’ici et de la diaspora.

Devant des personnalités, sympathisants et invités venus de différents horizons du pays, les responsables du mouvement ont décliné les origines, les objectifs et la démarche du grand mouvement « LA RELEVE ». Il prône une exploitation juste, rationnelle et transparente des potentialités économiques, humaines, culturelles… du pays en passant par une industrialisation contrôlée suivant le rythme de l’économie mondiale.

Pour cela, il faut former les jeunes mais aussi les femmes dans des domaines porteurs selon les potentialités à leur disposition ainsi, chacun et chaque localité pourront apporter leur contribution à l’émergence du pays. Le mouvement « LA RELEVE » compte alors accompagner les dynamiques socio-économiques et avec les orientations nécessaires. Ce mouvement prône une nouvelle dynamique politique basée sur les aspirations des populations pour un Sénégal meilleur, différent de ce qui est, jusque-là, proposé aux sénégalais. C’est pour cette raison que le mouvement « LA RELEVE » adopte une position centriste entre le pouvoir et l’opposition car des deux côtés, Mouhamed Sambou et ses amis ont décelé des insuffisances ou des incohérences dans la démarche.

Muet ou presque pendant les élections locales passées, le grand mouvement la relève compte s’investir pour les législatives prochaines. Son objectif est d’être présent à l’assemblée nationale pour représenter la diaspora et les sénégalais de manière générale et apporter une nouvelle touche, une autre approche avec un autre type de député qui sera en mesure de représenter dignement le peuple qui l’a élu. Pour cela, le mouvement compte se déployer partout au Sénégal et au niveau de la diaspora pour convaincre les sénégalais à changer de cap et apporter le vrai changement dans notre pays

L.BADIANE pour xibaaru