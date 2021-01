Bignona : Le Ministre Assom Diatta octroie du matériel post-récolte aux femmes

Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Mme Aminata Assome Diatta était dans le département de Bignona plus précisément dans la zone dite des palmiers qui a beaucoup souffert du conflit casamançais. Depuis leur retour de la Gambie où elles se sont réfugiées durant de longues années pour fuir la guerre, les populations de cette partie de l’arrondissement de Kataba 1 se battent pour leur survie avec des moyens souvent inappropriés face aux défis.

Impuissants devant les difficultés, les habitants de la zone des palmiers n’ont jamais capitulé tout de même, ils sont restés forts et ont décidé de prendre leur destin en main notamment par l’activité agricole. Dans ce combat contre la pauvreté, ils ont été résilients mais encore vulnérables. Voilà pourquoi le Ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta a décidé de leur venir en aide particulièrement les femmes qui subissent plus les conséquences de la situation antérieure.

En effet, les femmes regroupées au sein d’une fédération dénommée « Kapourène bouyok » (sortir des difficultés en dialo) ont reçu des mains de Madame le Ministre Assome Diatta une batteuse. Un matériel post-récolte d’une grande importance pour ces femmes qui doivent faire face, après la récolte, aux activités maraîchères en même temps que d’autres occupations inhérentes à la vie en monde rural. Il faut dire que le Ministre Assome Diatta est dans une suite logique de ses initiatives pour le développement de la Casamance dans un Sénégal qui bouge.

Quelques mois derrières, avant l’hivernage, elle commençait déjà à organiser les agriculteurs, les former avant de mettre à leur disposition des tracteurs et autres matériels de production. Après une bonne pluviométrie et une production record, ce matériel vient à point nommé et pour ces femmes, c’est la preuve que leur cri de cœur a été entendu. Elles ont alors exprimé leur gratitude à Madame le Ministre Assome Diatta et se sont engagées à l’accompagner afin que tous les projets qu’elle a initiés pour le développement de la Casamance aboutissent

L. Badiane Journaliste