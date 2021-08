Bignona : Le Ministre Moussa Baldé fait le suivi de la campagne agricole

Dans le cadre de sa tournée hivernale de suivi de la campagne agricole, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé est arrivé dans la région de Ziguinchor en provenance du sud-est du pays en passant par les régions de Kolda et Sédhiou.

Première étape de sa tournée à Bignona, le champ d’arachide de Babali Sy de Silinkine qui réalisé 20 ha cette année avec des moyens traditionnels. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendu dans la vallée « bouthiapaye » qui regroupe des agriculteurs, en majorité des femmes de Tendouck et Boutégol.

Globalement, les agriculteurs sont rassurés par l’évolution des cultures malgré l’installation relativement tardive de l’hivernage. Cependant, partout où le ministre est passé, les paysans ont formulé les mêmes préoccupations à savoir le manque de matériel agricole.

Sur cette question, le ministre a rassuré les acteurs sur les efforts que l’Etat, sur instructions du Président de la République, est en train de déployer pour moderniser l’agriculture afin d’atteindre les objectifs en matière d’autosuffisance alimentaire. Moussa Baldé les a encouragés à maintenir le cap et plus d’organisation et le gouvernement fera le reste.

Le Président du conseil départemental de Bignona qui a accompagné le Ministre dans cette visite a salué l’engagement du ministre et sa présence aux côtés des paysans. Mamina Kamara se réjouit également et encourage l’accompagnement que l’Etat apporte aux agriculteurs en termes de moyens techniques et matériel.

Cependant, le Secrétaire général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) invite les jeunes à saisir cette opportunité pour retourner vers la terre. Le climatologue justifie cette invite par les conditions devenues favorables à la pratique de l’agriculture notamment en Casamance.

Donc, pour lui, les jeunes qui ont quitté leurs localités pour aller en ville et qui n’ont pas pu trouver du travail peuvent faire un retour au bercail et profiter des conditions rendues favorables par le retour des pluies et le dispositif mis en place par l’Etat pour accompagner toute initiative agricole

L.BADIANE pour xibaaru.sn