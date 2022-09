Bignona : Le mot d’ordre de grève bien suivi par And Gueusseum

Le mot d’ordre de grève décrété par le secteur de la santé est largement suivi à Bignona. Les blouses blanches ont remplacé leurs tenues blanches par du rouge pour répondre au mouvement de grève de 72h conformément à leur plan d’action national. Pour rappels, les travailleurs de la santé exigent le respect stricte et sans discrimination du protocole d’accord signé avec le gouvernement notamment sur l’enregistrement indemnitaire.

L’alliance And Gueusseum de Bignona en rapport leur Président régional reste ferme sur cette question et est prête à mener le combat jusqu’au bout afin toute discrimination disparaisse. Cependant, Ousmane Mbaye président de l’alliance régionale And Gueusseum de Ziguinchor et ses camarades dénoncent avec la dernière énergie le fait que « c’est en fait au sein de la tutelle que les gens ne font rien pour mettre les travailleurs dans de bonnes conditions ».

Et toujours selon les syndicalistes, le ministère des finances a, lui, montré de bonnes dispositions à aller de l’application des accords. Ils pensent que c’est au niveau du ministère de la santé où les gens sont dans une logique sélective, ce qui ne passera pas.

L.Badiane pour Xibaaru