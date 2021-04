Bignona : La PAAF veut développer la culture du Moringa a Tendimane

Développer la culture du Moringa à partir du village de Tendimane est l’objectif de la plateforme africaine pour l’autonomisation des femmes (PAAF), qui revient dans cette localité du département de Bignona après la visite de contact tenu au mois de décembre 2020

Ici, la terre est favorable pour la culture du Morinaga et cela ouvre plusieurs perspectives selon le partenaire allemand qui est venu lui aussi voir sur le terrain, les possibilités et les opportunités qui s’offrent à ce projet. Christof Ruhmich a donné des assurances quant à la pertinence de ce projet pour d’abord la santé des populations et pour l’économie locale

Une véritable chaîne de valeur va alors se développer à Tendimane autour du Morinaga a indiqué Maïmouna Diagne, Présidente de la PAAF comme pour dire qu’avec le moringa on peut se nourrir, se soigner et s’enrichir. Pour cela, la PAAF envisage de faire tous travaux de la chaîne de valeur sur place ; de la production à la transformation

D’autres actes vont être posés dans un futur pas lointain mais déjà, on note de l’enthousiasme chez les populations qui veulent saisir cette opportunité que leur offre la PAAF

L.BADIANE pour xibaaru.sn