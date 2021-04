Travaux grande Mosquée Tivaouane…Le Port de Dakar contribue

Le Khalife Général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour a reçu, hier samedi, une délégation du Port Autonome de Dakar, sous la conduite de son directeur général Aboubacar Sedikh Beye, venue apporter sa contribution à la construction de la mosquée de Tivaouane.

Des prières ont été formulées pour le Sénégal en général et pour toute la communauté portuaire en particulier.

Rappel sur la construction de la grande Mosquée de Tivaouane

Les travaux de réhabilitation et de rénovation de la Grande mosquée de Tivaouane avaient dé­marré en janvier 1979, sous le khalifat de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Le marabout de Diacksao avait décidé d’engager les travaux de réhabilitation de ce sanctuaire qui, avec la zawi­ya, sont les deux seuls patrimoines bâtis légués par le fondateur de la branche de la Tidiania, adossée à Tivaouane.

Après le rappel à Dieu du vénéré khalife Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, son successeur Serigne Mansour Sy Borom Daara-yi a pris le relais. Le credo ayant été pour ces deux guides religieux de ne s’appuyer que sur la souscription volontaire des disciples et fidèles croyants pour financer le chantier. C’est à ce titre qu’ils ont décliné l’offre de l’Arabie Saoudite consistant à achever les travaux.

Aujourd’hui, même si ces travaux ont connu un arrêt de quelques années, le constat est qu’à l’intérieur tout est presque fin prêt, de même que pour les gros œuvres. Ce qu’il reste à faire, c’est au niveau du minaret, entre autres travaux de finition. Des chantiers que l’actuel khalife et les dignitaires de la famille Sy ont décidé de finaliser dans les meilleurs délais. Et cela, dans le respect des normes premières prescrites par ses prédécesseurs relatives au financement, la souscription volontaire et de l’argent honnêtement acquis.