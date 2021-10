Bignona: Les populations de Tenghori encore dans les caniveaux pour pleurer leur sort

Les habitants du quartier Tenghori Transgambienne (commune de Tenghori/Bignona) ont mal et toujours mal mais personne ne semble comprendre leur mal. Contiguë à la commune de Bignona et appartenant à la commune rurale de Tenghori, ce quartier vit depuis plusieurs années des difficultés tellement insupportables que son nom renvoie à la galère.

Après une marche organisée en 2017, rien n’a bougé ou presque et chaque année, les difficultés s’aggravent. Ce Vendredi 8 Octobre 2021, les habitants du quartier ont remis ça. Ils ont battu le macadam pour réclamer des routes, des établissements scolaires, des structures sanitaires qui répondent aux besoins des populations, de l’électricité, de l’eau…

Mais Tenghori c’est aussi ce canal sauvage à ciel ouvert qui traverse le quartier sur 5km avec une profondeur de 6 mètres et une largeur de 10 mètres selon les marcheurs. Ce canal est aujourd’hui le plus grand souci des habitants de Tenghori. Ils exigent alors une intervention rapide de l’Etat pour y remédier et sauver les habitations et les vies humaines à Bignona.

D’ailleurs, à cause de ce canal, de nombreuses familles étaient obligées de se déplacer et d’aller habiter dans la forêt classée. C’est pourquoi les populations réclament le déclassement de la zone. Mieux, vu la taille du quartier, sa démographie importante et ses potentialités, les marcheurs qui ont remis un mémorandum au Sous-préfet de Tenghori, exigent l’érection de leur quartier en commune intégrale afin qu’ils puissent gérer, eux-mêmes, leurs propres problèmes car ils estimes que la collectivité territoriales de Tenghori est impuissante face à l’ampleur du désastre.

L.BADIANE pour xibaaru.sn