Avortement au Sénégal : la réaction de Thierno Madani Tall

Pour le Khalife de la Famille Omarienne : « Cette question a déjà été tranchée par la Religion et la Législation sénégalaise ».

SERIGNE MADANI TALL, Khalife de la Famille Omarienne, n’a pas varié d’un iota dans sa posture initiale, après sa précédente déclaration sur L’AVORTEMENT, alors qu’il recevait, en 2016, une forte délégation de l’Ong islamique JAMRA, pilotée par Imam Massamba Diop, venue le sensibiliser sur les manœuvres alors en cours pour la légalisation des IVG (interruption volontaire de grossesse) :

« CETTE QUESTION a déjà été tranchée par la religion, qui l’interdit formellement. Moyennant toutefois une dérogation connue de tous. À savoir le cas de force majeure où la grossesse aura à ce point fragilisé la santé de la future maman qu’elle pourrait y perdre sa vie. C’est LA SEULE DÉROGATION édictée par l’Islam. Il s’y ajoute que nous vivons dans un État de droit où les textes sont également sans équivoque sur le sujet. À savoir que C’EST INTERDIT, sauf s’il n’y a pas d’autres moyens de sauver la vie de la femme enceinte ».

EN FORMULANT des prières au profit du « Collectif NON à l’Avortement », qui vient de démarrer sa tournée nationale d’information et de sensibilisation auprès des familles religieuses du pays, le Khalife Thierno Madani Tall n’a pas manqué de suggérer, lors de l’audience qu’il a accordée ce jeudi 07 octobre 2021 à la délégation co-dirigée par l’Ong islamique JAMRA et le Comité de défense des valeurs morales, de programmer l’Église Catholique sénégalaise dans ces consultations. D’autant qu’elle a la même posture que l’Islam sur cette question.

ENFIN, le Khalife de la Famille Omarienne, après en avoir, séance tenante, brièvement échangé au téléphone avec un parlementaire, a conseillé au « Collectif NON à l’Avortement » de s’en ouvrir également, à titre préventif, aux députés et membres du Bureau de l’Hémicycle.

LE « COLLECTIF NON À L’AVORTEMENT », au terme de sa réunion de coordination, prévue après la « Salatul Jumah » de ce vendredi, poursuivra, auprès des familles religieuses sa tournée nationale d’information et de sensibilisation sur les périls qui guettent la stabilité sociale de notre pays, face aux intrusions inopportunes de contre-valeurs sociétales, consécutives à des engagements internationaux, pris sans avoir pris la précaution de requérir au préalable l’opinion de l’écrasante majorité des croyants de ce pays. Et qui sont en total déphasage avec nos réalités sociales, culturelles et religieuses.

Le Collectif NON à l’Avortement