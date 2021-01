Bignona : Sans eau…les populations des Kalounayes se tournent vers les puits

BIGNONA : Distribution d’eau irrégulière… retour au puits pour les populations des Kalounayes

Au Sénégal, il semble qu’il y’a deux PSE à savoir le « plan Sénégal émergent » (PSE) réservé à une certaine catégorie de citoyens et certaines localités et le « plan Sénégal énervant » (PSE) que subit le peuple des profondeurs et ce ne sont pas les habitants du village de Coubanao et ses environs dans le département de Bignona qui diront le contraire. En plus des autres manquements notés dans cette zone dite des Kalounayes située au sud du département de Bignona, les ménages peinent régulièrement à s’approvisionner en eau du robinet.

Depuis plusieurs mois maintenant, les populations du village Coubanoa et environs font régulièrement recours au puits pour s’approvisionner en eau. En effet, un dysfonctionnement est noté au niveau du forage dudit village. L’ouvrage qui était connecté au réseau électrique continu est retourné à l’ancienne méthode, c’est-à-dire le groupe électrogène, ce qui n’est pas sans conséquence. Des coupures irrégulières d’eau allant parfois jusqu’à 24 heures sont notées obligeant les pulpations des villages polarisés par l’ASUFOR de coubanao à se servir de l’eau du puits pour la consommation et pour leurs besoins. Et pourtant, pas moins de dix gros villages de la commune de Coubalan sont concernés. Parmi les raison évoquées, des arriérées de facture de courant ce qui avait conduit la SENELEC a remplacé l’ancien compteur par le « woyofal ».

En attendant que ce problème soit résolu, les populations concernées par l’ASUFOR de Coubanao continuent de consommer l’eau du puits avec tous les risques que cela implique. Comme évoqué par le Président de la République lors de son entretien avec des journalistes le 31 Décembre dernier, une réforme de la gestion des ASUFOR doit être faite dans les meilleurs délais pour soulager les populations qui souffrent dans plusieurs localités à cause de ce genre de dysfonctionnement dans l’approvisionnement en eau en zones rurales

L.Badiane Xibaaru Bignona