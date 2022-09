Bignona : Taïbou Diédhiou décime l’UCS de Baldé

Quelques jours après le lancement officiel de son mouvement politique appelé « Déclic républicain and juboo », Taïbou Diedhiou ex lieutenant de Abdoulaye Baldé fait déjà mal à l’union centriste du Sénégal (UCS) de l’ancien maire de Ziguinchor. En effet, le coordonnateur départemental de l’UCS dans le département de Bignona vient de claquer la porte pour rejoindre son ancien camarade dans l’UCS, Taïbou Diedhiou. Cependant, Pape Baboucar Diédhiou n’est parti seul, certains responsables et jusque-là coordonnateurs dans des communes sont partis avec lui.

Pape Diedhiou, et ses camarades comptent ainsi aller vers de nouveaux challenges pour apporter un plus à la majorité présidentielle regroupée dans Benno Bokk Yaakaar. Ils comptent s’investir pleinement pour renforcer l’action du Président Macky qui, selon eux, a fait au Sénégal notamment en Casamance, en termes de réalisations, ce qu’aucun Président n’avait encore fait. Pour cette raison et pour tant d’autres, ils ont choisi ‘Déclic Républicain and juboo’ comme nouveau cadre pour matérialiser cela.

Il faut noter qu’avec la mise en place de ce mouvent, certains responsables et militants simples de l’UCS dans le département de Bignona qui étaient partis vers l’opposition notamment au PASTEF ont décidé de revenir à la maison. De même, d’autres qui étaient sur le point de quitter l’UCS ont reconsidéré leur position et s’engagent désormais à accompagner et à s’investir dans ‘Déclic républicain de Taïbou Diedhiou aux côtés de Pape Baboucar Diedhiou.

D’ores et déjà, Pape Diédhiou et ses nouveaux camarades vont descendre sur le terrain pour faire un travail de massification dans toutes les communes afin de donner à leur mouvement, la force qu’il mérite pour le triomphe de Benno Bokk Yaakaar et la politique socioéconomique du président Macky Sall

L.Badiane pour xibaaru