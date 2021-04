Bignona : L’unité de transformation de la pulpe de mangue est prête

Améliorer la compétitivité de la mangue sénégalaise notamment celle de la Casamance demeure un objectif que le ministère du commerce veut atteindre. Pour cela, il faut mettre des infrastructures de qualité et c’est cela qui a conduit à l’installation de l’unité de transformation de la pulpe de mangue sur la plateforme économique de Bignona.

Un processus qui va bientôt conduire à sa mise en service et le secrétaire général du ministère est venu constater de visu. Samba Ndao se dit rassuré et optimiste après la visite guidée qui lui a été servie. Sa visite prend en compte aussi des concertations avec les acteurs de la filière mangue

Ces installations ont une importante capacité journalière de production (16 tonnes) en plus du soutien aux unités de transformation locales. Voilà ce qui va permettre d’atteindre les objectifs fixés au départ du projet notamment la lutte contre le pourrissement de la production mangue mais aussi la création d’emploi. L’unité va employer directement au moins cent personnes et plus de huit emplois indirects.

Une fois le mode de gestion ou d’exploitation arrêté, l’unité peut alors être mise en service au grand bonheur de l’économie locale.

