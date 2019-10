Cette affaire risque de laisser beaucoup de gens sans voix. En effet, un homme âgé d’environ 19 ans a été arrêté ce Mardi à Bignona. Il est suspecté d’avoir commis un acte abominable de viol sur une fillette de trois ans seulement. Selon notre source, le mis en cause est présentement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la capitale du Fogny en attendant que les limiers aient plus d’informations sur lui et sur son acte présumé. Il faut dire que la gendarmerie de Bignona abat un travail remarquable de sécurisation des populations et depuis un certain temps tous les auteurs d’acte illicite sont mis hors état de nuire.

L.BADIANE pour xibaaru.sn