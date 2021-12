Bignona : violences faites aux femmes, « Kabonketoor » et ses partenaires mènent la campagne de lutte

Pour que les femmes et les filles jouent pleinement leur partition dans le développement de leur localité, il faut qu’elle évoluent dans une société juste et sans violences, malheureusement, cela fait défaut et c’est pour cette raison que dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le consortium forum civil de Bignona, « Kabonketoor » 7A et leurs partenaires ont initiés des activités dont des caravanes dans les communes de Tenghory et Ouonck

Une entrée par l’école a été privilégiée afin de discuter directement avec les élèves mais aussi leur donner la chance d’en parler directement avec leurs parents. Le moment été choisi pour faire comprendre aux jeunes notamment les filles qu’elles ont aussi un rôle à jouer dans la construction de leur avenir, leur donner confiance et des armes leur permettant de protéger leur intégrité physique et morale

Un choix justifié et les acteurs sont d’accord qu’il faut agir mais pour la plupart, il faut surtout dénoncer les auteurs de viols, de grossesses précoces, de violences physiques, économiques ou psychologiques

Une région de conflit comme la Casamance, est un milieu propice favorisant certaines formes de violence et les enfants s’inquiètent

La participation des femmes au développement local est freinée par l’accès difficile à la terre mais « Kabonketoor » et ses partenaires interviennent justement pour renforcer la capacité des femmes dans le processus d’acquisition des terres. Une sensibilisation est aussi menée auprès des hommes, chefs de famille pour les amener à comprendre les enjeux et à faciliter l’accès aux femmes à la terre

Les enfants ont déposé un mémorandum à la mairie de Tenghory et les autorités locales ont montré toute leur sensibilité à la question

Ces moments de plaidoyer entrent dans le cadre du projet de contribution à la construction de la paix et à la défense des biens naturels communs dans la région de Ziguinchor dans une perspective inclusive des droits des femmes dans la gouvernance locale

