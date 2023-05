Biguine Gueye accuse : « Sonko n’a jamais appelé le MFDC à…»

Dans son ouvrage intitulé « les portes de la perception », Aldous Huxley écrit : «Beaucoup d’hommes disent désirer la paix, mais il y en a peu qui désirent les choses qui militent pour la paix car ils ont autre chose e tête.». Cette assertion sied bien aux attitudes et comportements du leader de Pastef, Ousmane Sonko, depuis qu’il investit le landerneau politique. Après avoir organisé exprès sa radiation de la fonction publique, il n’a cessé d’exceller dans les écarts et exagérations autour de la gouvernance d’Etat sous le régime du Président Macky Sall.

Des ressources naturelles aux dossiers les plus sensibles et les plus à même d’entretenir l’ébullition du front politico-social, le bonhomme n’aura de cesse de faire feu de tout bois. Sa conception de l’opposition est des plus rétrogrades, des plus catastrophistes et des plus abominables. Il compare ses visées lugubres et burlesques à celles de tout individu qui fait face à Macky Sall. C’est d’ailleurs ce sens macho de l’adversité qui le pousse tout le temps à accuser sans élégance, les Idrissa Seck, Khalifa Sall, encore Karim Wade,…et plus grave, la justice, d’être des éléments de ce qu’il appelle le «système» avec lequel il a pourtant tout le temps fricoter.

Sur le cas Ousmane Sonko, il est difficile de se taire. Car l’homme, tordu comme un bracelet puisque mêlé à d’infinis scandales, dont le plus saillant reste le « Sweet beauté gate », notre ami s’autoproclame saint et ignore royalement les vrais sujets qui interpellent notre génération.

Il est heureux qu’il dramatise la question du foncier au Sénégal. Il peut aussi se permettre d’exagérer sur sa prétendue radicalisation contre le pouvoir en soutenant qu’il ne va jamais rejoindre Macky Sall pour travailler au développement du Sénégal et qu’il n’ira jamais répondre à la justice. On verra bientôt d’ailleurs !

Mais en attendant, nous interpellons le compatriote, le cousin de la Casamance. Qu’attend l’actuel maire de Ziguinchor pour plaider en faveur de la paix dans cette belle partie sud de notre pays minée par une rébellion qui nous fait la guerre depuis plus de trente ans ? Pourtant, récemment, une immense frange du mouvement irrédentiste a publiquement déclaré qu’elle déposait enfin les armes pour l’intérêt supérieur de la nation.

Le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) a besoin d’être davantage appelé au calme, au dialogue pour une cessation définitive des hostilités. Afin qu’ensemble, nous puissions réaliser dans notre commun vouloir de vie commune, cette Casamance dans le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous que nous aimerions voir émergent.

Un leader d’opinion c’est aussi un médiateur non ? Un leader d’opinion, c’est aussi un combattant pour la sauvegarde des intérêts de sa Nation. Un leader d’opinion, c’est surtout un individu au-dessus des clivages portiques. Malheureusement Sonko est dans le périlleux canal des clivages ethniques. Un précédent dangereux pour notre pays. Il n’y a pas un seul groupe stigmatisé au Sénégal comme il prétend le dire tout le temps. Il existe juste un complexe d’infériorité chez cet homme qu’il urge de stopper dans ce pays de paix qui est le nôtre.

Alors, il faut que le politicien Ousmane Sonko évite la délation, la surenchère, la supercherie, le populisme….des tares qui sautent aux yeux de l’opinion nationale et internationale.

Les principales préoccupations de Sonko constituent le zircon, le pétrole, le gaz, le phosphate, les terres, le littoral, l’or, les mines,…Bref, les ressources naturelles du Sénégal.

Le chef de file de Pastef, Ousmane Sonko, devrait trouver par le conflit en Casamance, une excellente occasion de prouver aux Sénégalais qu’il est patriote comme il le prétend. Mais l’homme est fourbe !

Donc il ne mérite aucunement la confiance de nos compatriotes. Il doit nous édifier sur sa position concernant les velléités d’indépendance que soulèvent des gens comme Salif Sadio avec qui il est très lié depuis quelques années.

Rien ne rassure le Peuple que Sonko refusera d’acter l’indépendance de cette région si un jour il arrivait au pouvoir par la grâce de Dieu ! Que le Seigneur nous en Préserve !

Il faut savoir lire entre les lignes à un certain moment de l’évolution de l’histoire quand on est un Peuple appelé à vivre sur le même territoire, bref quand on veut partager et donner corps au commun vouloir de vie commune. Donc à la Nation ! Qu’il plaise à Ousmane Sonko de nous faire part de sa contribution quant à la résolution définitive du conflit casamançais.

Objective­ment, je le crois assez capable de réussir la prouesse de faire revenir tous nos compatriotes rebelles à la raison et à la maison commune qui se trouve être notre cher Sénégal !

C’est ça le défi pour Sonko mais pas de se réfugier dans le bois sacré comme un rat d’égouts cerné par sa boulimie des virées nocturnes pour se faire coûte que coûte plaisir même dans un vulgaire lupanar comme Sweet beauté en plein couvre-feu sous la menace du périlleux COVID-19 que le Monde a combattu pendant au moins trois ans.

Quoi qu’il en soit, il répondra de ses actes tôt ou tard face à la loi !

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication