Ansoumana Dione veut succéder à Macky Sall en 2024

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana DIONE : « je suis une chance pour le Sénégal. »

Quel est ce pays qui ne souhaiterait pas avoir un citoyen engagé pour la cause des personnes les plus vulnérables que sont les malades mentaux ? Depuis l’an 2000, je me suis assigné la noble mission d’être au service exclusif de toute l’humanité, pour des sociétés de paix, de pardon et sans aucune discrimination. De plus en plus, les hommes perdent leur sens d’humanisme et cela est devenu un vrai fléau mondial qui menace même cette créature humaine.

Qui pouvait penser que le sénégalais pouvait détruire son prochain, par hypocrisie ou méchanceté ? Pour la paix et la stabilité d’une nation, chaque citoyen doit pouvoir aider son vis-à-vis, surtout lorsqu’il se trouve en difficulté. C’est tout le sens de la solidarité, Le Seigneur n’ayant pas créé ce monde pour que ses habitants vivent en concurrence. De plus en plus, l’hypocrisie, la méchanceté, le mensonge animent les citoyens et cela freine notre développement.

Aujourd’hui, nous avons tous bien compris que le Sénégal a plus que jamais besoin que le citoyen soit mis au cœur de toutes les politiques de développement. Pour ce faire, il nous faut impérativement un Programme qui vise à bâtir ce Citoyen et c’est cela même que nous présenterons aux sénégalais à l’élection présidentielle de 2024. Elles sont si nombreuses déjà les personnalités à y adhérer et la porte est ouverte à tout citoyen épris de paix, de justice sociale.

Je suis une chance pour le Sénégal. En fait, tout le monde le saura, lorsque je deviendrai le prochain Président de la République du Sénégal, tel que le Seigneur, Tout Puissant m’a préparé. En 2024, avec une élection présidentielle de choix, mon vécu, mon parcours fondé sur la paix et mon programme unique, faciliteront aux électeurs, s’attendant à une rupture, leur libre choix sur la modeste personne d’Ansoumana Dione. Et, ce sera à travers une coalition dite « Jaamu Askan wi ».

Rufisque, le 20 mai 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux