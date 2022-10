Biguine Guèye bénit le troisième mandat et parle de faux débat

LETTRE OUVERTE À SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Excellence,

M’est toujours plaisir de vous écrire.

Qu’il me soit permis par ces lignes, d’être encore bref.

Je vous renouvelle l’engagement de notre mouvement politique dénommé « Malaw », à vos côtés. Devant l’agitation saillante et répétitive du faux débat sur un éventuel troisième mandat que vous seriez tenter à juste raison de briguer, nous mouvement « Malaw » voudrions vous féliciter de votre attitude sereine de ne pont y donner crédit.

Restez concentré sur vos grands projets et vos immenses préoccupations dans votre volonté manifeste de redresser et de mener notre beau pays à l’émergence à l’horizon 2035. Veuillez recadrer vos lieutenants politiques Excellence, afin qu’ils refusent de tomber dans le piège de l’alimentation de ce sujet infondé, puéril et périlleux pour notre Nation.

Je terminerai par rappeler à vos détracteurs, nihilisme éperdu et méchanceté absolue en bandoulière, que mieux que le Sénégal, c’est l’Afrique qui a besoin de vous pour la décennie prochaine.

Nous vivons dans un monde où tout devient incertain, pour ne pas dire apocalyptique. Les enjeux des transformations qui ont cours obligent les peuples du continent, à compter sur des dirigeants de votre dimension.

Ce pays ne sera jamais confié à des aventuriers assoiffés de pouvoir, violents et arrogants, avides de fesses et incapables de gérer la plus petite collectivité territoriale.

L’Afrique a trop souffert de son retard dû à des gouvernants qui ne savent même pas par où commencer pour négocier dans l’intérêt de leurs peuples et de ses générations. Nous ne voulons pas de ces faux dévots. Qui n’ont jamais rien investi et qui ne sont jamais investis au profit de la promotion des populations et de la cohésion nationale.

Alors que vous êtes presque arrivé à bout du conflit en Casamance, voilà que votre principal ennemi, pour ne pas dire adversaire, fait feu de tout bois pour que tous les foyers éteints de tension dans cette partie du Sénégal redeviennent incandescents. Peine perdue!

Excellence, vous n’êtes pas le choix du peuple sénégalais uniquement, mais vous demeurez le choix de toute l’Afrique. Votre mission est loin d’être terminée. Vous demeurez le sauveur de cette région du monde. Restez concentré sur vos objectifs pour une Afrique libre et épanouie car elle a fini de reconquérir sa dignité.

Les Russes et les Ukrainiens peuvent sans nul doute en attester. Vous les avez convaincus et ils vous ont manifesté leur respect grâce à la grande écoute dont vous bénéficiez à leur égard. Comme à l’égard de toutes les grandes puissances.

Nous ne vous lâcherons jamais Excellence Monsieur le Président de la République car vous incarnez l’espoir de notre pays et du continent africain.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR à Ndouck Fatick