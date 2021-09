Biguine Gueye et le mouvement Malaw remercient Macky Sall pour…

Monsieur le Président de la République

En notre qualité de président du mouvement « Malaw » engagé à vos côtés, il nous est plaisir de toujours nous adresser à votre haute autorité. Malgré les épreuves du moment, le mouvement se réjouit de votre réactivité à la suite de chacune de ses correspondances vers vous Monsieur le Président de la République.

En effet Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu imputer une de nos lettres à l’un de vos meilleurs collaborateurs. Oui, un de vos ministres conseillers suite à vos instructions nous avait reçu le 19 mai 2021. Il vous a certainement fait, au sortir de l’audience qu’il nous accorda, le compte rendu de nos échanges. Même si depuis ce jour notre organisation n’a pas encore enregistré le retour des recommandations que nous avons bien voulu partager avec votre ministre, le mouvement « Malaw » vous remercie chaleureusement pour cet acte hautement significatif. Nous restons à votre écoute quant à la mise en œuvre des propositions que nous avons faites concernant plusieurs dossiers d’envergure nationale pour l’intérêt exclusif du pays et de nos compatriotes.

Des points d’une rare importante ont été soulevés avec votre collaborateur Monsieur le Président de la République.

En tout état de cause et au regard des enjeux de l’heure considérant l’avenir de notre organisation politique dans le landerneau, les sollicitations de nos membres, militants et sympathisants nous ont poussés à nous en ouvrir ainsi à votre haute bienveillance. C’est d’ailleurs l’objet principal du présent mot !

En vous réitérant l’engagement de notre structure à accompagner vos actions et à les vulgariser tout en restant prêt pour les défis imminents et futurs, nous vous renouvelons nos salutations les plus respectueuses. Nous vous adressons dans la même veine, nos vives félicitations suite à votre forte intervention à la dernière assemblée générale de l’ONU où votre plaidoyer pour l’Afrique a encore capté l’attention et l’intérêt du monde entier.

Pour le mouvement « Malaw »

Le coordonnateur national.

Mamadou Biguine Gueye.