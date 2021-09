Production Pétrole et gaz : Les assurances de Mary Teuw Niane

Les délais de production du pétrole et du gaz seront tenus en 2023. L’assurance est du président du Conseil d’Administration de Petrosen, Mary Teuw Niane, informe L’As.

« Pour Sangomar, le premier puits de production a été complètement foré et la perspective était que les forages des différents puits vont se poursuivre jusqu’à la fin de 2022 ; et les dispositifs spéciaux vont être installés durant l’année 2023 pour permettre la production. Il y a donc un délai d’impact. Et cet impact est lié à beaucoup de facteurs. Par exemple, si l’on prend le gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), il est lié à la disposition d’une fenêtre pour l’installation de tous les dispositifs devant permettre de sécuriser la production en haute mer car à chaque fois qu’on rate, nous perdons 6 mois à 1 an. Cela a été malheureusement le premier cas mais cette fois-ci, toutes les dispositions ont été prises pour permettre de réaliser les installations « , a fait savoir MaryTeuw Niane, au cours d’un webinaire organisé hier par Africa Logistics Magazine, rapporte le journal.