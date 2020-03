Bilan Coronavirus Sénégal…Français positif au Cap Skirring, Touba stabilisé

Plan de contingence contre le coronavirus : ce que l’on sait ce mardi. Le Sénégal compte 25 individus contaminés en traitement, 2 personnes guéries, des centaines de personnes contact toujours suivies et contrôlées. Hier dans la soirée, un cas suspect a été signalé au Cap Skirring. Il s’agit, d’après notre confrère Lamine Ba, d’un vieux français de 88 ans accompagné de son épouse ; des prélèvements ont été faits et envoyés à Dakar et le couple est en quarantaine dans leur hôtel.

Touba, le cluster de la propagation du Coronavirus, se stabilise avec le déploiement massif des équipes du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous) qui ont quadrillé la ville. Les moyens financiers et techniques sont aussi sous contrôle, grâce à l’anticipation du ministère de la santé.

Les mesures de suspension de vols entre le Sénégal et certains pays (France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Tunisie, Algérie et Maroc) prises hier rassurent les sénégalais qui s’en félicitent unanimes. Cette décision a créé le désarroi chez beaucoup de touristes européens coincés dans les hôtels et les régions du Sénégal. Le centre d’appel du ministère est saturé avec plus de 2076 appels reçus depuis le début de l’épidémie.

La traque des colporteurs de fake news sur la pandémie du coronavirus a commencé avec la convocation à la gendarmerie de Mbaye Pekh, Selbé Ndome et Moustapha Massiré de Touba