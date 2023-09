Birahim Camara : « la Jeunesse et l’émigration seront au cœur de la présidentielle de 2024 »

Jeunesse et émigration seront les enjeux qui vont déterminer l’élection présidentielle à venir et le futur gouvernement.

Le souvenir de la jeunesse urbaine perdue dans les profondeurs des océans, dans les fosses communes des rives maritimes ou à la merci des carnassiers des désert, principalement originaire des régions de Dakar, de Thiès, de Louga et de Saint-Louis, faute de perspectives et de véritables politiques d’émigration, présage d’un vote sanction.

Le destin brisé dans l’axe Dakar- Saint-Louis hébergeant plus de cinquante pour cent (50%) du fichier électoral national et diasporique attise le rejet des politiques migratoires jusqu’ ici maladroitement initiées par les gouvernements successifs de 2000 à nos jours.

Pourtant des associations et des individualités ont fait d’objectives études et d’excellentes propositions aux pouvoirs publics pour lutter contre l’émigration clandestine ou irrégulière par des actes de prévention puisse que les causes varient d’une région à une autre.

Historiques et culturelles au nord et à l’est du Sénégal où cohabitent soninkés, fulbés et mandjacks, elles sont purement économiques dans les quatre régions citées en sus.

Les noms de famille sont révélateurs des origines ethniques et géographiques des victimes, des disparus et des errants majoritairement wolofs et sérères.

De Podor à Aroundou, d’Aéré-Lao à Gabou ou de Tabandi à Goudomp, les soninkés, les fulbés et les mandjacks préparent et organisent collectivement l’émigration future des jeunes garçons par des voies qui échappent aux autres communautés.

Du village jusqu’au pays d’accueil la chaîne de la solidarité familiale ou communautaire ne fera pas défaut aux candidats à l’émigration.

Chacun est responsable de son frère, de son fils ou de son neveu qui participent à la prise des charges sociales (éducation, santé, construction et cadre et conditions de vie) communes et partagées.

Elles imposent la participation financière et administrative de tous les membres (hommes) de la famille que l’on ne trouve pas ailleurs.

Les exceptions, autant que les drames, sont également rares à cause des liens très forts.

Ce constat irréfutable de détresse humaine et de désolation sociale sera amèrement déterminant le 25 février 2024 dans les quatre régions répertoriées.

Quel que soit le candidat choisi ou imposé par le président Macky Sall, il sera battu au terme d’un scrutin transparent, démocratique et apaisé dans les juridictions électorales consulaires que dans les circonscriptions d’origine.

La seule alternative à cette défaite déjà dessinée serait l’exclusion par le conseil constitutionnel de Karim Wade, de Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko.

Les intentions défavorables à l’actuelle mouvance présidentielle au bilan immatériel décrié sont perceptibles en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et au Canada où les trois probables candidats disposent de viviers électoraux dynamiques.

Dans les foyers et les Cités dortoirs les sénégalais de France n’ont pas apprécié la carte blanche donnée au président Macky Sall relative à la désignation ou au choix du candidat à la présidentielle de 2024 au nom de toute une coalition à la dérive.

Birahim Camara