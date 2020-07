Birahim Seck déçu de la conférence de presse de Babacar Ngom

Birahim Seck n’a pas caché sa déception au terme de la conférence de presse de Babacar Ngom qui s’est tenu hier.

«Nous avons assisté à un exercice de reconstitution d’une image. Mais également, à un exercice de culture d’émotion. Je pense que ce n’était pas le but du jeu. Le but du jeu c’était d’éclairer la lanterne des sénégalais sur le contentieux foncier qui intéresse les populations de Djilakh et de Ndengler qui sont, encore une fois, unies et indivisibles.

L’autre aspect, c’est qu’on ne peut pas se targuer d’avoir une légitimité et avoir les populations à dos. Si la légitimité était d’un côté, les populations de Ndengler et de Djilakh ne se soulèveraient jamais. Également on ne peut pas se targuer d’avoir une légalité personne au monde ne peut se targuer d’avoir une légalité en abusant de la confiance d’un groupe.

Nous au forum civil, tant que les populations de Ndengler et de Djilakh le souhaitent, notre organisation sera à leur côté. Mais toutes les décisions leur appartiennent, elles n’appartiennent pas au forum civil», peste le coordonnateur du forum civil.