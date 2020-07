Incroyable…Une dame soutire 70 millions FCfa à son épouse pour s’enfuir avec son amant

L’amour rend fou et ce n’est pas la dame Néné Galleh qui dira le contraire. En effet elle a parvenu a soutiré 70 millions à son mari avant de se volatiliser en justes noces avec son petit ami, rapporte L’Observateur.

Selon le journal, la dame est parvenue à gruger son mari émigré de la rondelette somme de soixante dix (70) millions de francs CFA. Jusque là, c’est classique chez nos bonnes dames, mais visez la suite. En effet, Néné Galleh qui n’était pas un modèle de fidélité, a pris cet argent pour convoler en justes noces avec son amant qui ne demandait pas mieux.

Et c’est devant la barre que l’affaire s’est soldée, quand le mari infortuné s’est aperçu de la trahison et de la supercherie. Le couple qui s’était réfugié en Guinée Conakry a été jugé par contumace. Néné Galleh a été condamné par le tribunal de grande instance de Tambacounda à un an de prison pour escroquerie et adultère.