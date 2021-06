Birame Souleye Diop : « Pastef va changer de nom »

Pastef est en train de travailler sur les statuts de son parti et compte aussi apporter un correctif à son nom. L’information a été livrée par l’administrateur dudit parti.

« On a terminé les nouveaux textes du parti. Je me permets d’informer que Pastef, en tout cas si les textes sont validés, ne s’appellera plus patriotes du Sénégal pour l’éthique et la fraternité, mais Patriotes africains pour le travail l’éthique et la fraternité », a indiqué Birame Souleye Diop sur le plateau de Faram Facce. «On travaille sur le règlement intérieur du parti et on passe au Congrès», ajoute-t-il.