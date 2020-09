Blaise Pascal Cissé : « Sonko vos propos je les trouve indigne d’un démocrate »

Le président du mouvement tout va mal (MTVM), Blaise Pascal Cissé, a cogné fort sur Ousmane Sonko. Dans cette contribution, il rappelle au leader du Pastef quelques fondamentaux de la démocratie.

Voici sa contribution :

Cher Sonko vos propos je les trouve plutôt digne d’un tyran !

Donc indigne d’un démocrate .

Et je vous appelle à les retirer

Cher Sonko le monde civilisé et démocratique ne saurait se résumer aux autres et nous vivons bien le 3eme millénaire.

Cher Sonko il s’agit bien là d’un pays appelé Sénégal qui a vu son peuple épouser très tôt les principes démocratiques et leurs fondamentaux et déjà dés le 18eme siècle !

Un peuple qui a vécu plusieurs changements de régime et a connu 4 différents présidents de la république et jusque là aucun d’eux n’eut à accéder au pouvoir grâce a un fokhati mais bien ils furent tous elus par la vérité des urnes symbole de la volonté d’un peuple souverain malgré les aléas d’un système pourri que nous ne cessons de combattre depuis notre avènement dans l’espace politique sénégalaise en 2013 .

Dieu merci nous touchons du bois.

Notre démarche comme toujours s’inscrivant dans notre rôle d’alerte et de veille mais aussi est en rapport avec notre devoir de protection envers notre peuple et ses enfants face aux caprices démesurés d’une classe politique dont l’avidité et l’idolâtrie du pouvoir ôtent très souvent les valeurs démocratiques et républicaines des plus élémentaires bref les caractéristiques humaines essentielles au progrès et à la civilisation.

M Sonko : Nguur ken duko fokhati Sénégal !

Président

Blaise Pascal Cissé

Nguur da gnu Key fokhati ken duko négocier !