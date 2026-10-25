Blocage de la LFR…les Sénégalais, seuls perdants du bras de fer Diomaye-Sonko

L’annonce simultanée de deux conférences de presse rivales autour du Projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 illustre une escalade politique qui inquiète de plus en plus les observateurs. Alors que le chef du Gouvernement s’apprête à s’exprimer, la réplique immédiate de la majorité parlementaire traduit une rupture profonde au sommet de la gouvernance. Ce duel d’images et de déclarations témoigne d’une polarisation grandissante qui détourne l’appareil d’État des priorités fondamentales du pays.
Cette confrontation directe intervient après le rejet du texte budgétaire en commission, marquant un point d’achoppement institutionnel majeur. Au lieu de rechercher des compromis constructifs dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, le débat s’est rapidement déporté sur le terrain médiatique. Cette stratégie d’affrontement permanent fragilise la lisibilité de l’action publique et jette un flou préjudiciable sur la direction économique et politique du Sénégal.
Face à ce bras de fer entre le régime du président Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF d’Ousmane Sonko, la population sénégalaise exprime une lassitude grandissante devant des querelles d’appareils qui semblent déconnectées de ses réalités quotidiennes. Les citoyens, confrontés à des défis économiques constants, attendent des réponses concrètes et des solutions durables plutôt que des batailles de communication répétitives. La surenchère politique actuelle ne fait qu’alimenter un climat d’incertitude dont le pays n’a pas besoin.
Le premier impact de cette crise se fait sentir sur le plan économique et budgétaire. Le blocage ou le retard dans l’adoption du Projet de loi de finances rectificative paralyse des arbitrages essentiels au bon fonctionnement des services publics et à l’investissement. En transformant un outil de gestion budgétaire en champ de bataille politique, les acteurs institutionnels risquent de freiner des projets cruciaux pour le développement socio-économique du territoire.
Sur le plan social, la prolongation de cette instabilité pèse directement sur le pouvoir d’achat et le bien-être des ménages. Les incertitudes politiques ralentissent les investissements privés, créent des tensions sur les marchés et retardent les mesures de soutien destinées aux populations vulnérables. En définitive, ce sont les travailleurs, les entrepreneurs et les familles sénégalaises qui subissent de plein fouet les répercussions d’un appareil d’État grippé par les rivalités.
Cette situation menace également d’altérer la confiance des partenaires extérieurs et des investisseurs internationaux. Le Sénégal a longuement bâti sa réputation sur la stabilité de ses institutions et la maturité de son jeu politique. Un blocage institutionnel prolongé et une confrontation médiatique permanente risquent d’envoyer un signal négatif, freinant les opportunités économiques nécessaires à la croissance et à la création d’emplois.
Il devient donc indispensable que les principaux leaders politiques dépassent les postures partisanes et privilégient l’intérêt supérieur de la Nation. Le retour à un dialogue républicain sincère et constructif constitue la seule voie possible pour débloquer les institutions et redonner une orientation claire au pays. L’exercice du pouvoir et la gestion parlementaire exigent un sens de la responsabilité qui place les besoins de la population au-dessus des calculs tactiques.
Les Sénégalais n’ont rien à gagner dans une guerre d’usure politique où chaque camp cherche à marquer des points au détriment de l’autre. Dans ce type de confrontation sans concession, il n’y a pas de véritable vainqueur politique : la population demeure l’unique perdante, contrainte de subir les conséquences socio-économiques d’une paralysie institutionnelle qu’elle n’a pas choisie.
L’heure doit être à la concertation et au rassemblement autour des urgences nationales. En mettant fin à cette dynamique d’affrontement, les dirigeants donneraient un signe fort de maturité démocratique et permettraient enfin au Sénégal de concentrer toute son énergie sur le développement, la justice sociale et la prospérité de l’ensemble de ses citoyens.
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