Voici le plus grand obstacle politique de Diomaye…c’est un allié

En contestant les orientations économiques du gouvernement et en appelant au rejet de la loi de finances, le président de Pastef affiche ses divergences avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Une situation qui soulève des interrogations sur la cohésion de la majorité et les perspectives économiques du Sénégal.

Les relations entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko connaissent une nouvelle phase de tension. Depuis l’Assemblée nationale, où il poursuit désormais son action politique, le président de Pastef multiplie les prises de position sur les choix de l’Exécutif. Sa récente déclaration contre la loi de finances marque une nouvelle étape dans les divergences entre les deux principales figures issues de la même formation politique. En contestant publiquement la trajectoire économique du gouvernement, l’ancien Premier ministre s’installe au centre du débat sur les orientations du régime et sur la mise en œuvre du projet qui a porté leur camp au pouvoir.

Au cœur de ses critiques figure ce qu’il considère comme un éloignement des engagements initiaux de Pastef. Ousmane Sonko estime que les décisions actuelles ne respectent plus suffisamment les priorités définies par le parti, notamment en matière de dépenses sociales, d’investissements et de consolidation budgétaire. Il conteste également la cohérence entre l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et les orientations contenues dans les textes financiers soumis aux députés. En affirmant que le président de la République ne peut conduire le projet de Pastef sans le parti lui-même, il met en évidence des désaccords qui portent autant sur la conduite de l’action publique que sur la place de la formation politique dans les décisions de l’État.

L’appel au rejet de la loi de finances constitue l’un des principaux éléments de cette confrontation. En demandant aux parlementaires de ne pas adopter le texte, Sonko transforme ses réserves sur la politique économique en une position susceptible d’avoir des conséquences institutionnelles. Les débats budgétaires deviennent ainsi un espace d’expression des divergences au sein du pouvoir. La question est désormais de savoir dans quelle mesure ces désaccords se traduiront dans les votes à l’Assemblée nationale et comment le gouvernement entend défendre ses choix devant les députés. L’issue de cette séquence permettra notamment de mieux apprécier la capacité de la majorité à maintenir une position commune sur les orientations financières du pays.

La situation présente également une particularité liée au parcours récent de l’ancien Premier ministre. Durant son passage à la Primature, Ousmane Sonko a été associé à la conduite de la politique économique et aux mesures prises pour faire face aux contraintes budgétaires. Aujourd’hui, il critique certaines orientations défendues par l’Exécutif, notamment en matière de réduction des subventions et de dépenses publiques. Cette évolution nourrit le débat sur la continuité de la politique gouvernementale et sur les différences d’approche entre les deux dirigeants. Elle rappelle aussi les difficultés auxquelles se heurte tout pouvoir confronté à la nécessité de rétablir ses équilibres financiers tout en répondant aux attentes sociales.

Les répercussions possibles de ces tensions dépassent le cadre politique. Selon des informations rapportées par Bloomberg, les obligations souveraines du Sénégal libellées en dollars ont enregistré un recul après les déclarations de Sonko sur la loi de finances rectificative. Cette évolution intervient dans un contexte où les investisseurs suivent attentivement la situation économique et financière du pays. Les incertitudes sur les choix budgétaires et sur la capacité des autorités à maintenir une stratégie cohérente peuvent influencer la perception du risque souverain. Si les déclarations politiques ont contribué au climat d’incertitude relevé par les marchés, l’évolution des obligations dépend également de facteurs économiques et financiers plus larges.

La question des relations avec le Fonds monétaire international figure également parmi les sujets de désaccord. Ousmane Sonko affirme ne pas être opposé à l’institution, qu’il considère comme un partenaire, mais refuse que le Sénégal s’aligne exclusivement sur ses recommandations. Il défend notamment le maintien des subventions sur les produits pétroliers, estimant que leur suppression ou leur réduction pourrait peser sur les populations. De son côté, l’État doit concilier la maîtrise des dépenses, la mobilisation de financements et la protection du pouvoir d’achat. L’enjeu consiste à définir une politique qui réponde aux contraintes financières du pays sans accentuer les difficultés économiques des ménages.

Dans ce contexte, l’Assemblée nationale occupe une place importante dans le rapport de force entre les deux dirigeants. Elle offre à Ousmane Sonko un cadre institutionnel pour exposer ses positions, interpeller le gouvernement et participer aux débats sur les choix économiques. Ses déclarations peuvent ainsi peser sur la discussion publique et sur les arbitrages politiques, sans préjuger de leur traduction dans les décisions parlementaires. Pour Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, l’enjeu est de faire comprendre les raisons de leurs orientations et de préserver la cohérence de leur action. Pour Pastef, la difficulté consiste à gérer des divergences désormais exprimées ouvertement entre des responsables qui ont jusqu’ici partagé le même projet politique.

Ces tensions interviennent alors que les questions sociales et économiques restent au centre des préoccupations nationales. Les discussions sur les subventions, les dépenses publiques et les conditions d’un éventuel accord financier avec le FMI se déroulent dans un contexte de revendications sociales et d’attentes importantes à l’égard des autorités. Une absence de consensus au sommet de l’État pourrait compliquer la communication gouvernementale et nourrir les incertitudes sur les orientations à venir. À l’inverse, une clarification des positions respectives des responsables politiques permettrait de mieux identifier les choix retenus et les responsabilités de chacun. L’évolution de la situation dépendra notamment des débats parlementaires et des décisions prises dans les prochaines semaines.

La confrontation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pose ainsi la question de l’équilibre entre les responsabilités de l’État, les engagements de Pastef et les positions de ses principaux dirigeants. En contestant la politique budgétaire depuis l’Assemblée nationale, l’ancien Premier ministre entend défendre une orientation qu’il estime plus conforme au programme du parti. Le chef de l’État et son gouvernement doivent, pour leur part, assumer leurs arbitrages économiques et en expliquer les conséquences… Ainsi, Sonko et PASTEF sont devenus les plus grands adversaires du régime Diomaye !

La rédaction de Xibaaru