Idrissa Seck reprend la parole…le retour d’un «poids lourd» politique fragilisé

Le silence d’Idrissa Seck prendra fin ce mardi 27 octobre 2026. Le président de Rewmi donne rendez-vous à la presse à 17 heures, au complexe Fun City. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Après deux ans de retrait, l’ancien Premier ministre revient dans le débat public. Mais ce retour s’annonce à hauts risques.

Idrissa Seck n’est pas un inconnu dans le paysage politique sénégalais. Son parcours l’a conduit des rangs du Parti démocratique sénégalais (PDS) aux plus hautes fonctions de l’État. Proche collaborateur d’Abdoulaye Wade, il devient Premier ministre en novembre 2002. Il quitte ses fonctions en avril 2004, dans un contexte de tensions avec le président. Après sa rupture avec le régime libéral, il fonde le parti Rewmi en 2006. Il se présente ensuite à la présidentielle de 2007, où il termine deuxième derrière Abdoulaye Wade. Il confirme cette position en 2019, avant de tenter une nouvelle fois sa chance en 2024. Entre-temps, il participe également à la présidentielle de 2012, portant à quatre le nombre de ses candidatures à la magistrature suprême.

Cette longue carrière politique a aussi été marquée par des choix controversés. Après l’élection de Macky Sall en 2012, Idrissa Seck rejoint la coalition qui soutient le nouveau président. Il devient ensuite président du Conseil départemental de Thiès en 2013, avant d’être nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2020. Il occupe cette fonction jusqu’en 2023. Mais ce compagnonnage avec Macky Sall a profondément écorné son image auprès d’une partie de l’opinion. Pour ses détracteurs, le patron de Rewmi avait tourné le dos à l’opposition pour se rapprocher du pouvoir. Ce choix lui a permis de retrouver des responsabilités institutionnelles, mais il a aussi nourri les accusations de reniement politique.

Les conséquences de ce repositionnement ont été importantes. À mesure qu’Idrissa Seck perdait du terrain, Ousmane Sonko s’imposait comme une figure majeure de l’opposition. Le leader de Pastef a su capter la colère d’une partie de la population et répondre aux aspirations d’une jeunesse en quête de rupture. Son discours a trouvé un écho auprès des électeurs lassés des alliances et des recompositions de la classe politique traditionnelle. Si l’ascension de Sonko repose sur plusieurs facteurs, l’affaiblissement d’anciens opposants comme Idrissa Seck a contribué à la transformation du paysage politique sénégalais. Une nouvelle génération a progressivement occupé l’espace laissé vacant par les figures historiques.

Après la présidentielle de 2024, Idrissa Seck a choisi de se retirer du débat public. Le leader de Rewmi s’est muré dans un silence presque total, sans véritablement commenter les grandes questions nationales. Cette discrétion peut s’interpréter comme une stratégie de communication. L’ancien Premier ministre a souvent privilégié la prise de parole calculée et le retrait médiatique, plutôt que l’exposition permanente. Mais cette méthode comporte des risques. En politique, l’absence prolongée peut entraîner une perte de visibilité et éloigner les électeurs. Pendant que le patron de Rewmi observait la nouvelle équipe dirigeante, d’autres acteurs occupaient le terrain et imposaient leurs thèmes dans le débat national.

Aujourd’hui, le contexte politique semble offrir une nouvelle fenêtre d’opportunité. Les divergences entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fragilisé l’image d’un pouvoir qui s’était présenté comme uni autour d’un même projet. Cette fracture pourrait ouvrir un espace aux opposants historiques, désireux de retrouver une place dans le débat public. Idrissa Seck connaît les rouages du système politique sénégalais et maîtrise l’art des déclarations soigneusement calibrées. Son expérience constitue un atout dans une période de recomposition. Toutefois, les difficultés du pouvoir ne garantissent pas le retour en grâce de ses anciens adversaires. Le rejet d’une équipe dirigeante ne signifie pas automatiquement un regain de confiance envers ceux qui ont déjà exercé des responsabilités.

Le retour d’Idrissa Seck s’annonce donc périlleux. Le Sénégal a changé, et la jeunesse qui a joué un rôle majeur dans l’alternance de 2024 a envoyé un signal clair. Une partie importante de cet électorat réclame davantage de cohérence, de transparence et de résultats concrets. Les discours politiques ne suffisent plus à convaincre durablement. Les alliances passées et les changements de position sont désormais scrutés avec attention. Dans ce contexte, l’ancien candidat devra expliquer ses choix et clarifier ses ambitions. Il lui faudra surtout démontrer ce que Rewmi peut apporter à un pays dont les attentes ont profondément évolué.

Ses talents d’orateur et sa longue expérience ne suffiront pas nécessairement à lui ouvrir les portes d’un retour politique réussi. Idrissa Seck devra aller au-delà de ses traditionnelles formules pour présenter une vision claire et crédible. Il devra également convaincre qu’il peut incarner une alternative dans un paysage dominé par de nouveaux rapports de force. Son rapprochement avec Macky Sall restera un élément central de son bilan politique, tout comme son absence du débat public depuis la dernière présidentielle. La jeunesse pourrait lui accorder une nouvelle écoute, mais elle attendra des réponses précises sur son projet et ses engagements. La reconquête de la confiance s’annonce ainsi plus difficile que la reconquête de la visibilité.

La rencontre de Fun City sera donc un premier test pour le président de Rewmi. Son retour intervient à un moment où les cartes politiques se redistribuent au sommet de l’État. Il pourrait profiter de cette période d’incertitude pour tenter de repositionner son parti. Mais il risque aussi de se heurter à une opinion qui ne se satisfait plus des seules déclarations politiques.

Après des décennies au cœur du pouvoir et de l’opposition, Idrissa Seck devra prouver qu’il a encore quelque chose de nouveau à proposer. Le silence lui a permis de se tenir à l’écart des turbulences, mais il ne lui garantit aucun retour en force. Dans le Sénégal d’aujourd’hui, le véritable défi d’Idy ne sera pas de reprendre la parole, mais de convaincre que cette parole peut encore peser sur l’avenir politique du pays.

La rédaction de Xibaaru