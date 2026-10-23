Pastef contre Kiiraay…un duel qui offre un boulevard à l’opposition

La rupture est désormais consommée entre le parti historique PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) d’Ousmane Sonko et la nouvelle formation présidentielle « Kiiraay » portée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. Ce duel fratricide s’installe directement au sommet de l’appareil d’État. La division gagne le gouvernement, le Parlement et les bases militantes. Cette crise interne fragilise l’exécutif de manière inédite. Elle ouvre une fenêtre d’opportunité stratégique déterminante pour l’ensemble des forces d’opposition.

L’émergence de Kiiraay fait voler en éclats le bloc monolithique du pouvoir. La nouvelle entité cherche à s’imposer comme un bouclier républicain face à la ligne doctrinale stricte du Pastef. Cette dualité paralyse la prise de décision publique. Elle crée des frictions quotidiennes dans la gestion des affaires nationales. Les députés de la majorité se retrouvent partagés entre deux loyautés contradictoires. Pour l’opposition, cette fissure au sommet est une porte d’entrée tactique inespérée. Elle permet d’attaquer un pouvoir affaibli par ses propres contradictions.

Pendant que Pastef et Kiiraay se battent pour la paternité du projet initial, les citoyens observent avec inquiétude. Une frange importante de l’électorat se retrouve profondément désorientée par ces querelles internes. Les électeurs modérés et les jeunes militants de la première heure expriment une déception croissante. L’opposition a le devoir d’incarner une alternative rassurante et pragmatique. Elle doit s’adresser directement à ces citoyens indécis en quête de stabilité. En se tenant à l’écart des invectives, elle peut capter ce précieux réservoir de voix.

Toutefois, l’opposition doit impérativement éviter le piège de la dispersion. Si chaque parti d’opposition agit de manière isolée, le duel Pastef-Kiiraay continuera de monopoliser l’espace médiatique. Le morcellement des forces critiques offrirait un répit inespéré au pouvoir. L’heure exige la constitution de coalitions solides et d’unités d’action ciblées. Les états-majors politiques doivent taire leurs rivalités personnelles. Seul un front uni permettra d’imposer un contre-discours fort et d’inverser le rapport de forces.

À l’Assemblée nationale, l’effritement de la cohésion gouvernementale redistribue les cartes. Les députés d’opposition disposent désormais d’un levier d’action exceptionnel. Ils peuvent jouer le rôle de pivot lors des votes de lois décisifs. Cette position stratégique permet d’imposer des amendements majeurs et d’exiger une rigueur budgétaire accrue. L’opposition peut ainsi contraindre l’exécutif à s’expliquer sur la gestion des deniers publics. Elle replacera au cœur des débats les véritables urgences sociales : le coût de la vie, l’emploi des jeunes et la santé.

Cependant, la simple critique des faiblesses de l’adversaire ne suffira pas. L’opposition doit absolument résister à la tentation d’un opportunisme stérile. Les citoyens n’attendent pas seulement des dénonciations, ils exigent des solutions. Il est indispensable de formaliser un projet de société crédible, chiffré et ambitieux. Ce programme doit apporter des réponses concrètes aux défis économiques actuels. En montrant qu’elle prépare l’avenir avec sérieux, l’opposition transformera une crise politique passagère en un véritable gain programmatique.

Face à la montée des tensions au sommet de l’État, l’opposition doit se dresser en rempart. Elle a l’opportunité historique de se poser en garante suprême des institutions et de l’État de droit. Les guerres de clocher au sein du pouvoir risquent d’entraîner une instrumentalisation de l’Administration publique. L’opposition doit dénoncer sans relâche ces dérives d’appareil. En exigeant une neutralité stricte des services de l’État, elle renforce sa propre stature républicaine auprès de l’opinion publique.

Ce positionnement ferme et responsable permettra d’ancrer l’opposition comme un recours institutionnel naturel. Les citoyens cherchent une force politique mûre, capable de protéger la démocratie sénégalaise contre l’instabilité. En incarnant la sérénité face au chaos partisan, l’opposition gagne en légitimité nationale et internationale. Elle prouve qu’elle est prête à assumer les responsabilités du pouvoir sans reproduire les erreurs de la majorité actuelle. Cette crédibilité retrouvée constitue sa meilleure arme pour les échéances à venir.

L’affrontement entre le Pastef d’Ousmane Sonko et le Kiiraay de Bassirou Diomaye Faye redistribue totalement les cartes. Il s’agit d’un tournant majeur pour la vie politique sénégalaise. L’opposition ne doit en aucun cas rester spectatrice de cette détérioration du pouvoir. En faisant preuve d’unité, de maturité et de vision stratégique, elle possède tous les atouts pour transformer ce moment de crise. Elle peut et doit offrir un souffle nouveau au pluralisme démocratique au Sénégal.

La rédaction de Xibaaru