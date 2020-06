Bon vent Monsieur le Directeur de Cabinet !

Il faut d’abord souligner que Aloyse a été recruté par l’OMS début janvier 2020. Il devait rejoindre son poste au mois mars. Mais à cause de la pandémie Covid-19, il est resté en poste et avait demandé à ce qu’on retarde son départ.

Alors ne faisons surtout pas la fine bouche!! Être recruté par l’OMS est une belle promotion pour lui et pour le Sénégal aussi bien sur les plans technique que financier. C’est aussi une valorisation de l’expertise sénégalaise. Sans compter que cela renforce notre capacité de d’influences dans le système des nations unies.

Ça se refuse difficilement, de mon point de vue. Car on ne refuse pas une progression technique et financière! Donc, c’est tout à fait heureux que le ministre de la Santé accepte de le laisser partir. Et il ne faut surtout pas parler de trahison!! Car aussi important qu’il était dans le dispositif Covid-19 au Sénégal, Dr Diouf n’est pas si indispensable pour que tout s’écroule à son départ! Ne dit-on pas que les hommes passent et les institutions demeurent ?

Maintenant, son départ pose en filigrane la question de l’attractivité de la fonction publique sénégalaise. On ne peut prétendre à une administration performante et de qualité quand on continue à régir la carrière des fonctionnaires avec des textes de 1961!! Textes dans lequel un directeur national n’a que 66000 francs d’indemnités de fonction et le directeur général 85000 francs. Textes dans lequel un fonctionnaire de la hiérarchie A, de classe exceptionnelle, gagne à peine 500000 francs CFA. Texte dans lequel un instituteur de classe exceptionnelle peine à gagner 400000 francs CFA!!

Posons le débat à ce niveau.