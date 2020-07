Bonne nouvelle…L’UE ouvre ses cieux au Sénégal

Ouf de soulagement ! Les cieux de l’UE sont désormais ouvert au Sénégal. Après la décision de L’Union Européenne de fermer l’espace Schengen à Dakar, notre pays pays a finalement obtenu gain de cause. Désormais, il fait partie de la short-list des pays qui peuvent fouler l’espace européenne en cette période de pandémie, renseigne Emedia.

« Notre diplomatie a joué un très grand rôle. J’ai dû entendre, cela reste à vérifier de manière officielle, que les restrictions de l’Union européenne ont été levées pour le Sénégal. Dès que nous avons entendu cette information, nous avons déposé au niveau du ministère des Affaires Etrangères, pour les diplomates de l’UE, un document qui a été accepté. On nous parlait d’un certain taux d’attaque. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, mais le Sénégal est train de gérer cette pandémie de la façon la plus adéquate possible », a laissé entendre la Dr Khémesse Ngom Ndiaye qui a donné la bonne nouvelle lors de son passage à l’AIBD, pour vérifier le dispositif mis en place pour la reprise des vols internationaux