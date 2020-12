Bonne nouvelle ! l’Etat recrute 3000 nouveaux enseignants

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a annoncé mardi le recrutement de 3.000 nouveaux enseignants sortant des écoles de formation, en renfort des 96812 enseignants et administratifs actuels opérant dans le système public, en vue de combler les départs et déficits d’enseignants dans certaines localités.

Selon Mamadou Talla , « dans les prochains jours, les 1.975 élèves-maîtres sortant des centres régionaux de formation des personnels de l’éducation seront affectés et mis à la disposition des inspections académiques et inspections de l’éducation et de la formation ».