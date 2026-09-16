Boubacar Sèye : « On peut contester un Président sans humilier l’homme ni la fonction »

Les huées adressées au Président Bassirou Diomaye Faye lors de son passage à Washington suscitent une réaction de Boubacar Sèye, président de Horizon Sans Frontières (HSF). Dans une déclaration, il estime que la contestation politique est légitime, mais appelle à préserver la dignité de la fonction présidentielle et l’image du Sénégal.

« On peut contester un Président sans humilier l’homme ni la fonction », affirme Boubacar Sèye. Pour le responsable de HSF, les images de la manifestation à Washington « ne peuvent pas être regardées simplement comme une nouvelle séquence de confrontation politique ». Elles posent, selon lui, la question de la manière dont le désaccord avec le pouvoir peut être exprimé sans porter atteinte à « la dignité de la fonction présidentielle et, au-delà, à l’image de notre pays ».

Boubacar Sèye reconnaît toutefois le droit de la diaspora à manifester ses frustrations. « On peut comprendre la colère, entendre les frustrations et reconnaître le droit de la diaspora à manifester son désaccord », souligne-t-il, tout en estimant que « l’humiliation du Président de la République » n’est pas une bonne chose pour le Sénégal.

Dans sa déclaration, le responsable de HSF rappelle également que le Président de la République reste soumis à la critique. « Dans une démocratie, le Président n’est évidemment pas au-dessus de la critique. Il peut être interpellé, contesté, critiqué et même sévèrement sanctionné politiquement. C’est le principe même de la démocratie », écrit-il. Il appelle cependant à distinguer l’homme politique de la fonction qu’il exerce : « l’homme politique peut être combattu ; la fonction républicaine mérite d’être respectée ».

Pour Boubacar Sèye, les Sénégalais de l’extérieur ont pleinement le droit de porter leurs revendications auprès des autorités, notamment lorsqu’ils estiment que leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte. Mais il rappelle que lors d’un déplacement à l’étranger, le Président « ne représente pas uniquement son parti, son gouvernement ou ses partisans ». Il « représente l’État du Sénégal ».

L’organisation de défense des migrants estime ainsi que les manifestations de mécontentement doivent pouvoir s’inscrire dans les mécanismes du dialogue républicain. « La colère doit être entendue. Mais elle doit aussi être canalisée par les mécanismes du dialogue républicain », affirme Boubacar Sèye. Il considère que cette responsabilité revient également au pouvoir, qui doit « s’interroger sur ce qui produit de telles frustrations ».

Dans ce contexte, HSF plaide pour la création de davantage d’espaces de discussion entre les autorités et les Sénégalais établis à l’étranger. Selon Boubacar Sèye, la diaspora ne doit pas être considérée uniquement comme « des investisseurs potentiels, des contributeurs économiques ou des ambassadeurs de notre pays », mais également comme des citoyens ayant « des préoccupations, des attentes et parfois des désaccords qu’il faut savoir écouter ».

L’épisode de Washington devrait, à ses yeux, devenir une occasion de réflexion plutôt qu’un nouveau motif de confrontation. « Plutôt que de répondre aux huées par la provocation, il faut rechercher les causes profondes du malaise », estime-t-il. Il appelle également à ne pas « stigmatiser toute une diaspora à partir du comportement de quelques-uns » et à renforcer le dialogue entre le pouvoir et ceux qui le contestent.

Boubacar Sèye conclut par un appel à la responsabilité « au pouvoir comme à l’opposition, au Sénégal comme dans la diaspora ». « Contestons quand nous ne sommes pas d’accord. Interpellons quand nous estimons que nos droits sont bafoués. Manifestons lorsque cela est nécessaire. Mais faisons-le sans humiliation, sans haine et sans renoncer à notre sens républicain », écrit-il. Pour lui, « un Président peut être contesté. La République, elle, doit être respectée ».