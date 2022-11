Boubacar Seye publie un sondage sur le 3ème mandat…ses connexions coupées et

Un communiqué de Boubacar Seye, président de Horizon sans frontières

Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que je suis actuellement de retour au Sénégal et que l’Etat via la compagnie Sonatel-orange a coupé ma ligne téléphonique et ma connexion internet depuis 48h parce que tout simplement j’ai demandé la libération sans condition de Pape Ale Niang et publié le résultat d’un sondage de la Diaspora qui dit Non à 99% pour une troisième candidature de Macky Sall.

Aujourd’hui 19 Novembre, jour de mon anniversaire, on m’empêche de communiquer avec ma famille !

Je rappelle que le 14 Janvier 2021, on m’a cueilli comme un voyou à l’aéroport pour être jeté en prison trois jours après !

Cette fois ci, devant tout le monde, je voudrais dire que je n’accepterai plus qu’on me traite injustement de la sorte car aujourd’hui je soigne une maladie à vie pour des mauvaises conditions de détention ! Plus jamais ça !!!

Boubacar Seye

Chercheur en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans frontières