Bougane Guèye Dani : « Il est temps de tester le Sénégalisme »

Le mouvement Gueum sa Bop du Président du groupe de presse D-Médias Bougane Guèye Dani affûte ses armes en direction des élections locales du 23 janvier 2022. Les partisans de ce mouvement ont organisé dans l’après-midi du jeudi 14 octobre, un grand rassemblement dans un hôtel de la place où ils ont accueilli leur leader qui fêtait ce même jour son anniversaire. Il s’agissait lors de ce rassemblement pour des structures du mouvement Guem sa Bop qui ont mobilisé des fonds de le remettre à leur direction, en guise de leur participation pour le paiement de leur caution aux prochaines élections locales.

Le Président de Guem Sa Bop, Bougane Guèye qui a félicité ses partisans pour leur engagement en participant au paiement de la caution de leur mouvement pour les locales de janvier de 2022, les invite à plus de mobilisation et à se montrer vigilants face à un adversaire qu’est le pouvoir en place qui va utiliser tous les moyens pour les déstabiliser.

Ainsi, fait-il remarquer : « De 2003 à 2019, ils (les différents pouvoirs) ont tout essayé contre Bougane, mais ils ont toujours échoué ». Bougane Guèye Dani est revenu sur les raisons de son combat pour le bien-être des populations. Selon lui, le pays a toujours été confié à des hommes politiques qui ne se soucient guère des intérêts des Sénégalais. « On a testé le socialisme, le libéralisme, le marxisme-léninisme, ça n’a pas marché. Il est temps de tester le ‘’sénégalisme’’ ».

Puis d’indiquer : « Ce pays a besoin d’hommes et de femmes de valeur ». Et de lancer à l’endroit de ses partisans : « Vous avez montré que vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Nous devons travailler pour ce pays et nous devons le faire avec ceux qui l’aiment ».

Bougane Guèye Dani a fustigé le traitement infligé aux enseignants par le pouvoir. Là, c’est pour révéler que le pouvoir ne se soucie guère du sort et de l’avancement des enseignants. Pour lui, beaucoup parmi ces derniers émargent au niveau de la fonction publique, non dans la rubrique ‘’soldes », mais dans la rubrique ‘’matériels’’.

Thiémokho BORE