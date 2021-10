Matar Ba explique pourquoi le salaire d’Aliou Cissé n’a pas été augmenté

Avec la prolongation de son contrat sur le banc des Lions du Sénégal, Aliou Cissé avait demandé une augmentation de salaire. Un souhait qui n’a pas été exaucé. Le ministre des Sports, Matar BA, qui oppose son veto, est catégorique : l’ouverture de négociations est assujettie à l’atteinte des objectifs fixés. Le technicien sénégalais doit remporter la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et se qualifier à la Coupe du monde Qatar 2022.

« On a parlé de continuité du contrat et c’est pourquoi, il n’y a pas eu de changement au niveau du salaire, a justifié le ministre, dans un entretien avec L’Observateur. On a renouvelé, on a fixé clairement les deux objectifs qui, s’ils sont atteints, feront plaisir au peuple sénégalais. Bien évidemment, chaque travailleur qui signe à nouveau un contrat peut penser à cela. Mais, le combat qu’il faut d’abord, remporter, c’est la (CAN) et se qualifier (au Mondial). Après ça, il sera en droit d’ouvrir des négociations pour une augmentation de son salaire ».