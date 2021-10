Ansoumana Dione porte plainte contre des proches de Diouf Sarr

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

Ansoumana DIONE dépose une plainte à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane, contre deux proches d’Abdoulaye DIOUF SARR, pour usage de faux et associations de malfaiteurs.

Après sa plainte auprès du Procureur, contre le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, par rapport à la rétention arbitraire de son salaire, Ansoumana DIONE dépose, ce vendredi 15 octobre 2021 à 15 heures, une plainte à la Section de Recherche de la Gendarmerie de Colobane, contre l’Assistante Plarticulière du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et la Directrice des Ressources Humaines, pour usage de faux et associations de malfaiteurs. Qui l’eut cru ?

Pour suspendre le salaire d’Ansoumana DIONE, depuis le mois d’août 2021, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, son Assistante Particulière et la Directrice des Ressources Humaines, se sont fondés sur sa lettre de démission, du 12 octobre 2020, non acceptée par le Ministre et classée sans suite. Comment ce document peut-il être réutilisé contre un agent, sous contrat, de janvier à décembre 2021, dont le seul tort est de défendre les malades mentaux ?

Au cours d’une réunion, la Directrice des Ressources Humaines a expliqué à Ansoumana DIONE, les raisons de la suspension de son salaire, pour avoir démissionné au mois d’août 2021. En présence de deux autres personnalités, il a réfuté cette fausse accusation. Aujourd’hui, il est resté deux mois sans salaire, avec ses multiples charges familiales, alors que la DRH s’était clairement engagée à le rétablir dans tous ses droits, ce qui n’est pas le cas, jusqu’ici.

Rufisque, le 15 octobre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)