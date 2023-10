Bougane Guèye Dany se mobilise contre le cancer

Le leader du mouvement Gueum sa Bop, Bougane Guèye Dany, s’engage dans la lutte contre le cancer. Ayant personnellement été touché par cette maladie, qui a récemment emporté son épouse, il a participé à la randonnée pédestre organisée par la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose.

Partageant sa détermination dans une vidéo, il a exprimé son désir d’aider à éradiquer le cancer. «Je remercie la présidente de la Lisca, Dr. Fatma Guénoune. Je suis à l’aise parce qu’elle est dans le processus. On est ensemble et je vous accompagne. Docteur Fatma Guénoune est une femme très spéciale et dévouée dans la lutte contre le cancer depuis 2014. Nous travaillons dans une étroite collaboration. Aujourd’hui, vous avez un nouveau partenaire en 2023. Je ne pouvais pas le faire avant parce que de par ma position de porteur de voix, les gens vont croire que c’est à cause de mes intérêts. Mais maintenant que Moumy, ma femme est partie à jamais à cause de cette maladie je m’engage dans la lutte. C’est un devoir pour moi d’être à vos côtés, pour vous accompagner en tant que porteur de voix, pour faciliter la transmission des messages», a-t-il déclaré.

Il a également profité de l’occasion pour faire des révélations alarmantes. Selon lui, «97 % des personnes qui souffrent de cette maladie, n’ont pas les moyens de faire le traitement. Il existe une seringue, qui coûte 600 000 FCfa». Son épouse Moumy Bousso Seck, décédée la semaine dernière, a été victime de cette maladie dévastatrice. Selon les informations rapportées par Walf, Bougane Guèye Dany s’engage désormais à combattre le cancer et à soutenir ceux qui en sont atteints.