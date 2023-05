Bougane Guèye : « Le Sénégal sera libéré de ces voleurs et corrompus de la République »

S’il y a un acteur politique qui est courroucé par les images de Macky Sall pactisant avec le maire de Dakar Barthélémy Dias, avec Khalifa Sall et Habib Sy, c’est Bougane Guèye Dany. Le leader de Gueum Sa Bopp a dénoncé ce qui serait à ses yeux une sorte de complot politique. « Macky Sall aura au moins réussi à débarrasser le Sénégal de cette caste de politiciens professionnels sans aucune dignité. C’est maintenant clair, il y a ceux qui veulent transformer notre cher pays et prioriser la jeunesse contre ceux qui ont détruit le Sénégal depuis 1960 et veulent s’accrocher à leurs privilèges à tout prix » a indiqué Bougane Guèye Dany.

« Ce système qui a fini de mettre à genoux ce pays, a ses forces de défense et de sécurité, ses magistrats, mais aussi ses opposants. En 2024, le Sénégal sera libéré de ces voleurs et corrompus de la République. Non au dialogue deal. Non à la 3ème candidature. Libérez les détenus politiques ! » a conclu le leader de Gueum Sa Bopp dans les colonnes du journal Le Témoin.