Bougane Guèye : «Nous allons accepter le vote des Sénégalais»

Bougane Guèye Dany a accompli son acte citoyen à l’école Woré de Liberté 5. Après 21 jours de campagne électorale, le 11ème sur la liste de Sàmm sa Kaddu, est revenu sur l’importance des élections législatives et le discours du Président de la République

« Notre ambition, c’est de transformer le Sénégal. C’est un moment de joie. Ces élections législatives sont cruciales et vont permettre de corriger pour nous, pour les autres continuer leur mission. Nous devons cultiver la paix pour l’esprit qui a prévalu tout au long de notre compagnonnage, ce leadership collaboratif. Le combat entre la manipulation et le travail entre le mensonge et la vérité. Ce qui sortira des urnes, nous allons l’accepter. Nous allons accepter le vote des Sénégalais. Mais cela n’empêche pas de continuer notre travail », a déclaré Bougane Guèye Dany.

Par rapport à la déclaration du Chef de l’Etat, le leader de Gueum sa Bopp trouve qu’il a tenu « un discours responsable et c’est ce qu’on attend d’un Président ». « Le discours du président ne peut qu’être rassembleur. C’est ce qu’on attendait de lui comme ce qu’on attend aussi du Premier ministre. Ils sont à la tête du pouvoir. Nous faisons partie de leur famille, même si l’on ne partage pas les mêmes idées. Ils ont de la chance, ils ont une opposition de la même génération », a-t-il reconnu.

Avant de poursuivre : «Depuis un bon moment, on a senti que Bassirou Diomaye Faye porte le manteau du Président et on l’espère aussi pour le Premier ministre qui a reculé par rapport à ses propos. On pense qu’il va prendre une autre route que celle que nous attendons».