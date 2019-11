Réaction sur la publication de OUSTAZ FATAH SARR…

Par Bouna Boubacar KOUNTA

En donnant son point de vue sur le sabre du Vénéré ElHadji Omar FoutiyouTall,Oustaz Fatha SARR a publié un texte citant la famille KOUNTA,en disant ceci: « La dernière bataille de Cheikh Omar Foutiyou RTA fut contre une coalition formée de bambaras animistes,des peulhs du macina et des khadres de la kuntiya de Tombouctou ».

Quelle grosse bêtise mon cher Oustaz Fatah SARR.Dans ta publication tu dis:« les gens

sont paresseux et ne font pas un travail de recherche.Ils se contentent des on dit que…».Je

pense que cette accusation t’ai retombé dessus.

Fatah,tu n’as pas dit toute la vérité découverte sur ce sujets iréellement tes recherche sont

été approfondies oubien tu t’es réduit à un travail partiel et partial de recherche.Mais cela n’empêche que je garde l’espoir que tu ne fais pas partie de ceux animés d’une rivalité malsaine,mal intentionnée cherchant toujours à souiller les autres ou devoiler,déformer et

désinformer la vraie version de l’histoire. Avant de rentrer dans le but de ma réaction,je rappelle à mon frère musulman,Fatah SARR

une pratique mémorable de Seydina Aboubacar sadikh,premier khalife après le Prophète (PSL). Seydina Aboubacar sadikh prenait souvent un morceau de cailloux,le mettait dans sa bouche puis serré entre ses dents un morceau de peau ensuite bandait sa bouche par un turban.Si on lui demandait pourquoi cette attitude il dit:«La langue est comme un lion si on la libère,elle te tue ou tue celui en face de toi». Méditant cette pratique,cher Fatah il faut réfléchir avant de parler pour ne pas proférer des bêtises et surtout avoir la certitude de ce que tu vas dire ou publier.

En te lisant on sent que tu t’es référé à des sources occidentales en copiant les manuscrits

que le colonel Archinard a pillé à Ségou et qui reviennent à la progéniture d’une autre famille

dont je garderai de dire le nom.

Fatah,cette version que tu as donnée n’est ni celle des gens de Macina et encore moins celle

deTombouctou pour ne citer que ces deux. Le conseil que je te donne est de t’encourager à continuer tes recherches pour retrouver le vrai fonds documentaire Archinard dans lequel se trouve un poème panégyrique écrit par l’érudit KOUNTA cheikh Ahmed ElBécaye Saradine.Tu comprendras la grandeur,le niveau de tolérance et l’ouverture d’esprit des KOUNTA.

Fatah,pour un chercheur comme toi,je pense que tu avais oublié que l’expansion del’Islam en Afrique est l’œuvre des KOUNTA de par leur aïeul OQBA BEN NAFIH,fondeur de la ville de Kaïrouan quatrième capitale Islamique(Tunisie).

Je pense aussi pour un chercheur comme toi,tun’ignores pas que les ,KOUNTA que tu accuses d’être en coalition avec des animistes pour combattre des musulmans,leur grand- père Cheikh Ahmed el Bécaye Boudama a fait de Walata un centre culturel d’enseignement

islamique ou rayonnaient la connaissance et le savoir.

Fatah tu n’oses pas nous dire en tant que chercheur,tu ignores que ce Cheikh Ahmed el Bécaye Saradine,grand érudit de l’islam,doyen de laTariqa Qadriya en son temps à Tombouctou est le petit-fils de Cheikh Sidi Moctar el kountiyou,le docteur des âmes et le

réformateur de la Qadriya.Sa renommée et son action en vue de répandre l’islam atteignir ent un point culminant.

Fatah,

– aucun KOUNTA n’était en coalition avec des animistes en 1854 lorsqu’on détruisait le

royaume de Kartha ;

– aucun KOUNTA n’était en coalition avec des animistes en 1857 lorsque le royaume de Khasso fut envahi;

– aucun KOUNTA n’était en coalition avec des animistesen 1861 lorsque le royaume de Ségou fut conquis.

La Bataille de coreligionnaire.

La bataille de Macina n’était pas celle des KOUNTA.Sans rentrer dans les détails,je fais un focus pour que tu comprennes pourquoi les KOUNTA ont été cités dans cette histoire. Dans un premiert emps,Macina était un royaume islamisé qui comptait plus de mille (1000) hafiz al qur’an dirigé par un amîr du nom d’Amadou Hammidou Boubou appelé plus tard

Amadou Amadou,fils de Sékou Amadou. Ce dernier avec les gens de Macina,communément appelé la DINA dont la Capitale fut Hamdallahi étaient des khadres disciples de Cheikh Sidi Moctar el kountiyou,d’où des musulmans.Sur quelle base ou fondement un musulman pourrait-il déclarer la guerre à des frères musulmans?

Une bonne partie pour ne pas dire tout l’empire de Macina était qâdre de la fraction des kounta.

La Qadriya kountiyou sous règne de Cheikh Sidi Moctar el kountiyou.

La conception du soufisme et la méthodologie de diffuser l’islam selon Cheikh Sidi Moctar el

kountiyou et ses descendants,se caractérisaient par l’ouverture des autres,enprônant la paix et la tolérance,surtout religieuse.

L’histoire a retenu de Cheikh Sidi Moctar el kountiyou les efforts déployés pour instaurer et

maintenir la paix entre différentes tribus de la région qui guerroyaient et s’entretuaient.Son implication dans la conciliation entre Touaregs et la tribu Arma peut-être citée en titre d’exemple.

Action tout à fait normale car son grand père Cheikh Ahmed el Bécaye Boudama dans ses

recommandations instruisit à tous ses descendants de disperser la paix partout où ils se trouvent.«YabounaïyaKounou li kitabi lahi taliina,wa li salami faasina»

D’après Boly Hamady,Jean LouisTriaud lui témoigne cette volonté inextinguible de ramener

la paix ets érénité dans la société.Il dit:«dans le domaine de la vie sociale,la confrérie

qâdriya Kountiyou se caractérise par une attitude fermement apolitique.Hostile au Djihad,

elle se tient hors de portée des pouvoirs.Son attitude est celle d’un arbitre suprême dont la

baraka et le pouvoir suffisent pour assurer une large reconnaissance parmi les faibles

comme les puissants».

Jusqu’à l’évènement de Macina la confrérie qadriya kountiyou avait une parfaite cohabitation avec les autres courants spirituels.

Amadou Hampaté BA disait:«Une amitié intellectuelle parfaite existait entre le guide de la

Qadriya Cheikh Sidi Moctar el kountiyou et le fondateur de laTidianiya Cheikh Ahmed Tidiane

Cherif»

Aperçu sur l’Amir de Macina ;Amadou Amadou,un musulman,discipline de la qâdriya

kountiyou

Ce dernier après avoir appris le coran,mémorisé et l’écrit par cœur,ils’orienta vers la science

religieuse auprès de l’imam de SONO Alpha Amadou.Il fut par la suite initié à la qâdriya

kountiyou par uns oufi du nom de Kabara Farma,disciple de la qâdriya kountiyou.

D’après Amadou Hampaté BA,Amadou Amadou après avoir observé quatre mois de retrait

spirituel sans parler à personne,il finit par combattre les païens et déclar a macina un Etat

Musulman,sous le nom de DINA avec comme capitale Hamdallahi.

Il bénéficie de l’appui spirituel des maitres qâdres kountiyou et le soutien d’Ousmane Dan

Fodio de Nigéria qui,disciple de Cheikh Sidi Moctar el Kountiyou.La première bataille

d’Amadou Amadou livrée contre les animistes fut celle de NUKUMA en 1818 d’après les

historiens Maliens.

Cher Fatah SARR,comment un pareil musulman peu retourner pour être en coalition avec

des animistes?

En réalité,ce qui s’est passé lors que l’empire de Ségou a été envahi,le Roi Bani Ali DIARRA,

craignant d’être capturé,a demandé asile au près d’Amadou Amadou.Je signale que le roi du

Ségou avait déclaré qu’il est converti en islam même si d’autres rejettent cette déclaration.

Ceux qui voulaient capturer le roi du Ségou ont sommé Amadou Amadou de libérer ce

dernier à défaut Macina serait attaqué.Ordre qu’Amadou Amadou à refuser d’exécuter parce

que le roi du Ségou avait déclaré être converti en islam.

1.Restons dans l’hypothèse que la conversion à l’islam du roi de Ségou n’était pas sincère.

Le prophète(PSL) n’avait-il pas formulé des reproches à l’endroitd’un sahaba qui a tué un

mécréant qui a prononcé le nom de Dieu lors d’une bataille.Quand les ahaba a répondu au

prophète (PSL) endisant : je l’ai tué parcequ’il ne croit pas à ce qu’il a dit,il a prononcé le

nom de Dieu par peur de mon épée.Le prophète lui dit:as-tu ouvert sa poitrine et examiné

son cœur pour en être sûr.Que feras tu demain du fait qu’il a prononcé le nom d’Allah.

2.L’autre hypothèse : acceptons que le roi de SÉGOU est non musulman.Existe-t-ilun

passage du coran où il est formellement interdit qu’un non musulman ne doit pas se rendre

en terre musulmane.Excepté à la Mecque sur le nombre de kilomètres carrés entourant la

Ka’aba.

Dieu soubhana’ou watha’allan’a-t-il pas dit dans son coran à la sourate Tawba,verset 6

ceci :

Et si l’un des associateurs te demande asile,accorde le lui,afin qu’il entende la parole d’Allah,

puis fais le parvenir à son lieu de sécurité.Car ce sont des gens qui ne savent pas.

Fatah SARR,la bataille de Macina a eu lieu sur la base de trois arguments qu’on reprochait Amadou Amadou,on verra ses pertinences:

– Amadou Amadou était accusé d’être solidaire avec des non croyants parcequ’il a

accordé asile au roi de SÉGOU;

– Il a été accusé de n’avoir pas les capacités intellectuelles à pouvoir diriger des

croyants;

– Il a aussi été accusé du laxisme dans l’application de la chari’a.

Ces arguments suffiraient-ils pour déclencher une guerre interreligieuse qui finira par des

milliers de morts.

Je me demande

– Comment peut-on,selon l’islam,contesterlaconversionà l’islam d’une personne qui

se déclare publiquement convertie.

– Faut-il être le plus érudit de la communauté poura voir la légitimité dedirigerles

croyants.

– Est-ce que la chari’a doit être appliquée sur la base d’interprétation d’une seule

personne ou d’une seule école.

Fatah SARR,la Qadriya Kountiyou n’était pas en coalition avec des animistes.Le grand

marabout KOUNTA à l’occurrence Cheikh Ahmed el Bécaye Saradine n’a fait que venir en

aide à son discipline qui se trouvait dans des difficultés parcequ’il a été menacé d’être

combattu.

Est-il condamnable qu’un marabout formule des prières pour la victoire de son disciple.

Ce sujet que l’histoire nous a légué est sensible et délicat et doit être traité avec intelligence

etretenue.

Je m’arrête donc là.Seulement ce qui m’a poussé à te répondre en tant qu’un KOUNTA c’est

que j’ai l’obligation de défendre ma famille.

Fatah SARR,nous vivons dans une société ou non seulement il y’à une bonne cohabitation

entre les musulmans,mais entre musulmans et non musulmans,une bonne cohabitation

entre les familles et les différentes couches sociales,une bonne cohabitation entre les

différents foyers religieux.

Fatah SARR,en voulant mettre en exergue tes capacités de chercheur et connaissances,tu dois éviter de nous faire jeter dans la gueule du lion. Le Sénégal est un pays deTéranga.Cette téranga ne se manifeste pas uniquement par des

actions physiques,mais elle est aussi sociale,morale et relationnelle.

Bouna Boubacar Kounta