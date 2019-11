Plus besoin de comprimé pour ceux qui ont du Cholestérol, voilà le…

Prendre des statines tous les jours pour contrôler le cholestérol pourrait bientôt devenir une chose du passé et être remplacé par des injections deux fois par an.

Les résultats spectaculaires des essais d’un médicament injectable appelé inclisiran montrent qu’il peut réduire les taux de « mauvais » cholestérol LDL de plus de 50% après seulement deux semaines et qu’après l’injection, les taux restent stables pendant six mois.

Les experts espèrent que le traitement révolutionnaire obtiendra l’approbation du NHS d’ici 18 mois et ils travaillent sur une version plus durable qui ne pourrait être donnée qu’une fois par an.

L’injection « va tout changer », a déclaré le cardiologue Kausik Ray, professeur à l’Imperial College London, qui dirigeait le procès. « Les patients peuvent avoir une injection et ne plus prendre de comprimé ».

Le professeur Sir Nilesh Samani, de la British Heart Foundation, a déclaré: « Cela pourrait être administré en même temps qu’un vaccin antigrippal annuel par une infirmière dans une pharmacie ou même par des patients à la maison ».

Les premiers patients auxquels l’injection devrait être proposée sont ceux qui prennent déjà les doses maximales de statines mais qui ne répondent pas. Cependant, des groupes plus vastes pourraient rapidement en bénéficier, y compris ceux qui oublient simplement de prendre leur comprimé tous les jours.

Le professeur Samani a déclaré: «Si le médicament est bien toléré et que les coûts sont comparables à ceux des statines, cela pourrait vraiment changer la donne. Utile pour les patients qui essayent des statines mais qui ne peuvent pas les prendre à cause des effets secondaires, ainsi que pour ceux qui ont juste du mal à se souvenir de prendre les comprimés. ‘

Des niveaux élevés de LDL contribuent à endommager les parois des artères, entraînant une accumulation de plaques pouvant bloquer l’irrigation sanguine. Les statines peuvent réduire les taux de LDL de 30 à 50%, ce qui réduit considérablement le risque de crise cardiaque. Les pilules sont prescrites à huit millions de Britanniques.

Mais des études suggèrent que la moitié d’entre eux cessent de les prendre dans l’année qui suit, les exposant à un risque de crise cardiaque ou d’attaque cérébrale.

Certains oublient de prendre leurs comprimés, mais de nombreux patients abandonnent le traitement, affirmant qu’ils sont à l’origine de problèmes de santé.

Les recherches indiquent que les personnes qui arrêtent de prendre les comprimés risquent presque deux fois plus de subir une crise cardiaque ou un autre événement coronaire dans les trois ans.

Un quart sont plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral par rapport à ceux qui continuent à prendre leurs statines.

L’inquiétude est telle qu’au mois de février, le NHS England et le Public Health England ont lancé une campagne commune visant à amener 100 000 personnes supplémentaires âgées de 40 à 75 ans au risque de développer une maladie cardiaque sur des comprimés.

Le nouvel essai portant sur inclisiran portait sur des patients qui prenaient déjà la dose maximale de statines, mais n’atteignaient pas les taux de LDL cibles, ainsi que sur ceux qui étaient « intolérants aux statines » – incapables de prendre les médicaments en raison d’effets secondaires.

Un coup d’inclisiran a été administré pour commencer, puis un autre après trois mois, deux autres à six mois d’intervalle. Les niveaux de cholestérol sont restés bas et aucun effet secondaire significatif n’a été rapporté.

Les résultats ont suscité un vif enthousiasme lorsqu’ils ont été annoncés la semaine dernière lors des sessions scientifiques annuelles de l’American Heart Association à Philadelphie.

D’autres études sont en cours pour voir si l’utilisation de ce médicament entraîne également une réduction du nombre de crises cardiaques et d’autres événements cardiovasculaires.

Ailleurs à la conférence, des résultats d’essais historiques pourraient épargner à des milliers de patients victimes d’une crise cardiaque d’une intervention chirurgicale sur des artères obstruées.

C’est une procédure que 75 000 Britanniques subissent chaque année.

Mais une nouvelle étude indique que l’insertion d’endoprothèses n’est pas plus efficace pour prévenir les crises cardiaques que la prise de médicaments classiques.