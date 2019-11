Rugby Africa Cup…La Côte d’ivoire écrase le Rwanda (60-3)

La Côte d’Ivoire s’impose dans le match l’opposant au Rwanda (60-03) et se qualifie pour la phase de poule de la Rugby Africa Cup 2020

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour la phase de poule de la Rugby Africa Cup (RAC) 2020 le samedi 23 novembre 2019

Les Eléphants ont battu les Silverbacks du Rwanda (60-03) au stade municipal de Bingerville dans le cadre des éliminatoires de la Rugby Africa Cup 2020 (RugbyAfrique.com).

Les Eléphants de Côte d’Ivoire seront au rendez-vous de la phase de poule de la Rugby Africa Cup 2020. Ils devront affronter le Kenya et le Maroc en juin 2020. La Côte d’Ivoire, qui jouait à domicile, remporte le match avec un score sans appel de 60-03.. Avec 8 essais, dont 4 transformés et 4 pénalités, le XV ivoirien a réussi à tirer son épingle du jeu. A la mi-temps, le score affichait 31-00 à la faveur de la Côte d’Ivoire et 60-03 à la fin de la rencontre.

Avec un excellent Meité Bakary (homme du match ; auteur de 2 essais) et des essais marqués par Salif Touré, Konan N’Guessan, Bossonon Issa, Barro Mohamed et Peres Paul durant cette rencontre, les Eléphants ont donné de la joie et du sourire aux supporters venus nombreux au stade municipal de Bingerville. Les Silversbacks du Rwanda se sont consolés avec une pénalité signée de Moise Habumugisha.

En phase de poule, la Côte d’Ivoire logée dans le groupe B se déplacera au Maroc pour croiser le fer avec les Lions de l’Altas le 13 juin 2020, pour ensuite recevoir à domicile, le Kenya le 27 juin 2020.