BOUNKILING -Alkaly Cissé Décédé en Saoudite : Ndiamalatyel Pleure et réclame son corps

Décédé le 29 Septembre 2019 en Arabie Saoudite, Alkaly Cissé a laissé un grand vide autour de ses parents et proches de Ndiamalatyel, son village natal. Dans cette localité du département de Bounkiling les témoignages sont unanimes sur la générosité et les qualités humaines du marabout, homme d’affaires et politicien sénégalais. Retrouvés chez eux ce lundi, ils expriment leur douleur et sollicitent les autorités sénégalaises à rapatrier le corps.