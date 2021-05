Boy Djinné est-il réellement sorti de la prison du camp pénal ?

Qui a aidé Boy Djiné à s’évader de la prison ?

Si Baye Modou Fall alias Boy Djinné s’est évadé de la prison du camp pénal de Liberté 6, c’est qu’il a payé.

. « Je n’ai aucun pouvoir mystique. Chaque fois que je me suis évadé, c’est parce que j’ai payé », avait-il dit au feu Doyen des juges Samba Sall.

Aujourd’hui l’as de l’évasion est introuvable. S’il s’est échappé, il faut se poser les questions.

Mais où a-t-il pris l’argent ? Qui a été payé ? Comment a-t-il pu franchir toutes les portes surveillées de la prison ?

Comment est-il réellement sorti de cette prison ?

Des images d’évasion circulent sur les réseaux sociaux. Comment ces images ont-elles fuitées alors qu’elles devraient faire l’objet d’une enquête interne ?

Et sur ces images, comment ne voit-on aucune goutte de sang alors que le prison a escaladé un mur protégé par des barbelés métalliques ? Il est impossible de passer ces barbelés sans être blessé…

Et la corde ? Elle ne peut même pas porter un seau d’eau à plus forte raison un homme de plus de 60 kilos.

Toutes les hypothèses sont possibles…