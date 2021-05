Communiqué : APPEL Mali en deuil !

L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne au Mali (APPEL Mali) et ses partenaires ont appris avec une très profonde tristesse la disparition brutale de Togola Hawa Semega journaliste, Promotrice et Directrice de la Web TV KUNAFONI.COM Secrétaire en charge de la communication dans le bureau de l’APPEL Mali, Togola Hawa Semega s’est éteinte ce dimanche 30 mai 2021, à la suite d’un accouchement.

En cette très douloureuse circonstance, Appel Mali et ses partenaires présentent leurs condoléances les plus émues à toute la famille Togola ; à la grande famille des médias du Mali ; ces deux familles orphelines d’une très brillante étoile. Appel Mali et ses partenaires prient pour le repos éternel de l’âme de l’illustre Hawa.

APPEL Sénégal présente ses sincères condoléances.