Boycott de Cheikh Bass Abdou Khadr…Un membre du HCCT descend Sonko

C’est maintenant connu de tous. Ousmane Sonko a quitté la délégation de Yewwi dès après leur entretien avec le Khalife Général des Mourides ce vendredi. Autrement dit, le leader de Pastef n’a pas été rencontrer Cheikh Bass Abdou Khadre à l’instar de ses camarades Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Ahmed Aïdara, Cheikh Tidiane Dièye et Cheikh Tidiane Youm.

Pour certains cette absence est faite à dessein. Pour d’autres, le leader politique avait des exigences qui l’attendaient à Dakar. Pour Makhtar Diop, il s’agit juste d’un boycott pur et simple.

« Sonko a fait exprès de zapper Cheikh Bass. Et c’est désormais le moment pour les populations de Touba de découvrir l’homme qui se cache derrière le masque de ce monsieur. C’est un rancunier et Cheikh Bass ne lui a rien fait. Il cherche à diviser Touba. Mais, il ne réussira pas. Il perd son temps. C’est un affront qu’il faut laver le plus vite possible. Il a manqué de respect à toute la mouridya. Cheikh Bass n’est pas que le Président du comité d’organisation du Grand magal. Il est aussi le porte-parole du Khalife Général des Mourides, son bras droit, son homme de confiance », dira l’ancien Haut Conseiller des Collectivités Territoriales et conseiller municipal à Touba à l’encontre de l’actuel maire de Ziguinchor.

Makhtar Diop, visiblement hors de lui, de préciser que Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ne mérite pas ce comportement méprisant affiché vis-à-vis de lui par le leader de Pastef. « Cheikh Bass est le fils de Serigne Abdou Khadre. Il est le porte-parole du Khalife Général des Mourides et il est le President du comité d’organisation du Grand de Touba. Qui le boycotte peut boycotter Touba. Attendons un jour qu’il vienne à Touba et qu’il zappe le Khalife lui-même, s’il ne l’a déjà fait. Nous avons l’obligation, nous disciples, de lui montrer notre frustration… »

