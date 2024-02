Boycott de la présidentielle : La coalition Dionne 2024 dément !

C’est avec effarement et stupéfaction que nous avons appris dans une certaine presse que le Candidat Mahammad Boun Abdallah DIONNE boycotterait l’élection. Nous tenons à apporter un démenti formel.

La coalition DIONNE2024 est prête depuis longtemps pour battre campagne et aller à l’élection pendant que d’autres n’ont posé aucun acte dans ce sens. Le candidat M.B. A. DIONNE a dit et redit tout son désaccord sur le principe du rejet. Il a été contre et est toujours formellement contre.

Toutefois, il a alerté, et de bonne foi, l’opinion publique ainsi que les autorités la presence d’une touffe de cheveux dans la soupe électorale. Il souhaite vigoureusement que cette affaire de soupçon de corruption d’un candidat en lice sur des membres du Conseil constitutionnel soit élucidée et que la vérité soit établi. Il est sur les principes.

Que ce soit la priorité des priorités et un préalable à l’ouverture de la campagne même. Le dire ne veut aucunement traduire une volonté de boycott.

D’ailleurs, c’est pas nouveau qu’on tronque ses idées. DIONNE a réitéré plus d’une fois que le bby et lui, c’est fini. Qu’il est et reste le candidat de DIONNE2024. Et pourtant, des journalistes mal intentionnés se sont amusés à publier qu’il n’exclut pas d’être le candidat de BBY. Il ne l’a jamais dit ni écrit.

Sa relation politique et administrative avec MACKY SALL et le BBY est définitivement révolue. Qu’on se le prenne pour dit ! Dionne2024 ira à l’élection pour la gagner avec les compagnons de l’intérieur du pays et de la Diaspora incha Allah.

Une presse responsable doit informer juste et vrai. Il y a va de sa crédibilité et du respect de ses destinataires.

La coordination nationale

Dionne 2024