Bruno d’Erneville : « L’Etat sénégalais a atteint ses limites »

On peut mentir à une partie du peuple tout le temps,

on peut mentir à tout le peuple une partie du temps,

Mais on ne peut pas mentir à tout le peuple, tout le temps !

Cette belle maxime, empruntée d’un ancien président américain est une vérité absolue. Président Macky SALL avez vous encore le temps de vous racheter ? Qui peut encore croire que vous êtes sur la bonne trajectoire pour notre peuple ? PLUS PERSONNE, et même pas ceux qui font encore semblant de vous soutenir. Les nouveaux soulèvements d’étudiants semblent sonner le glas de votre régime, vous êtes désormais sur la corde raide…vous le savez les remous de cet ordre commencent par les étudiants puis gagnent les syndicats et puis la grande masse de la population. Ni la gendarmerie, ni la police, ni même l’armée ne peuvent stopper ces phénomènes. Bien sûr tout cela est regrettable, votre politique politicienne et affairiste a noyé les quelques réalisations ou même avancées (soyons honnêtes) que vous avez pu faire. Votre drame: la gabégie, la corruption flagrante et l’impéritie de vos ouailles couplées à une verve sans nom de vos affidés. Les jeunes en ont plus que marre et votre tournée prétendument économique ne trompe plus personne. Alors stoppez la illico presto et revoyez votre copie. Préparons sérieusement les locales en faisant voter les modifications du code électoral sur la base des points d’accord du dialogue politique, organisez SANS TRICHER ces élections et préparez vous à quitter le pouvoir, au plus tard en 2024. Toute autre manœuvre qui sera tentée pourrait déclencher une rage générale qui vous emportera dans la douleur.

C’est avec beaucoup de peine, de regrets même, que nous devons constater l’échec du Yonu Yokkute et du PSE sous toutes ses déclinaisons. Notre état de faillite attestée par la course aux emprunts pour payer des emprunts choque plus d’un et quand on y ajoute les dépenses somptuaires que vous faites ( achat d’un avion de commandement en pleine crise post COVID, chantiers engagés devenus des gouffres financiers), la course à l’enrichissement d’une oligarchie proche du pouvoir et maintenant les déchirements au cœur et au sommet de l’Etat…les pensées ne peuvent qu’être sombres. Peut-être est ce une raison de la recrudescence incroyable des faits de violence urbaine et domestique ? L’Etat sénégalais a atteint ses limites objectives pour le pilotage de ce pays et l’Etat profond y est sans doute pour quelque chose. Sauver ce qu’il nous reste du pays, M. le Président de la République nécessite :

1/ de rassurer le peuple qu’il va avoir ses elections locales sans coup férir et en toute transparence,

2/ d’engager tout de suite après ces locales une réflexion élargie, nationales, pour une transition démocratique sereine et transparente à toutes les autres échéances électorales qu’attendent ardemment les populations, qui, si vous ne le voyez pas gros comme le nez au milieu de la figure, ont tourné la page APR/BBY.

Une Constituante sera sans doute nécessaire plus tard vu l’ampleur du fossé entre la gouvernance politique actuelle et le vécu du peuple. Nous devrons revenir maintenant aux sources culturelles, cultuelles et historiques de notre Nation pour construire de manière pérenne un avenir favorable à notre peuple, et à sa jeunesse.

Bruno d’ERNEVILLE

Président du PAC

Membre de la coalition JOTNA