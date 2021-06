Malick Wade Gueye : « Le discours de Sonko tourne autour…de la violence »

Les actes de banditisme, de sabotage ou de vandalisme sont de plus en plus fréquents au Sénégal depuis le mois de mars. Il est donc primordial que chaque responsable politique ou sympathisant du président de la république assure sa sécurité, celle de sa demeure et de ses biens. Pour cela, il est tout à fait normal qu’ils fassent appel à des prestataires spécialisés dans le domaine; ce que les uns et les autres appellent « NERVIS » et qui peuvent assurer la fourniture d’équipements et les moyens humains nécessaires pour assurer leur quiétude.

Nous avons tous écouté la sortie de Ousmane SONKO le client VIP de « Sweet beauty » qui, certainement, est nostalgique de la tiédeur et du parfum de l’eau du Jacuzzi, accusant le président Macky SALL d’avoir des Nervis. Avec photo à l’appui (voir ci-dessous), nous laissons les Sénégalais juger d’eux-mêmes et de dire de quel bord se situe la violence. Qui en est l’instigateur. Comme nous avons tous eu à le remarquer, le discours de SONKO tourne autour des mots comme: Mortal Combat, violence, confrontation, descendre sur le terrain, faire face à, riposter, loi du talion…,malgré les recommandations de nos guides religieux. Il est temps que les sénégalais ouvrent les yeux et lui disent NON NON et NON, plus jamais de morts.