Buhari…un modèle pour l’Afrique de l’Ouest

Le lundi 29 mai, le Président du Nigeria, l’Ex Général Buhari, a quitté le pouvoir après deux mandats consécutifs. Dans un Nigeria confronté à une insurrection de Boko Haram, miné par la corruption, notamment dans le secteur pétrolier, la présidence de Buhari a fait des progrès dans ces deux directions.

Il vient d’inaugurer une raffinerie de 32 millions de tonnes, plus de 20 fois la SAR de Dakar. C’est un grand acquis. Le Nigeria disposait de 4 raffineries pratiquement à l’arrêt pour permettre aux lobbies d’importateurs de produits pétroliers de fonctionner.

Enfin, Buhari fait partie des chefs d’Etat de la CEDEAO qui veulent amender le protocole additionnel en y ajoutant la limite des deux mandats au maximum. Il devait donner le bon exemple. Il l’a fait. Merci.

Manifestement, Macky Sall exécute un plan pour se maintenir au pouvoir avec plusieurs mandats. Pour cela, il lui faut réduire l’opposition à sa plus simple expression. En ce moment, c’est le Pastef qu’il veut démanteler par des arrestations massives et l’isolement illégal de son leader Ousmane Sonko.

Le chaos qui peut en résulter est bien analysé par BBY et leurs parrains et amis Ben et Ron. Ce n’est pas l’intérêt du peuple sénégalais, de sa diaspora et de ses partenaires en Europe ou aux États Unis.

Mamadou Lamine Diallo